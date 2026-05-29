SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Real Madrid foi apontado pela revista Forbes como o clube de futebol mais valiosos do mundo em 2026.
O QUE ACONTECEU
O levantamento coloca o time merengue no topo pelo quinto ano seguido. A publicação estima que o clube espanhol vale US$ 9,5 bilhões (R$ 48 bilhões) e afirma que esta é a décima vez que os merengues lideram a lista nas últimas 13 edições.
Barcelona aparece em segundo lugar, e Manchester United fecha o pódio. O time catalão foi avaliado em US$ 7,5 bilhões (R$ 38 bilhões), enquanto o clube inglês ficou com US$ 7,2 bilhões (R$ 36,4 bilhões).
Ranking reúne 30 equipes e conta ainda com os dois finalistas da Liga dos Campeões. PSG e Arsenal, que decidem o torneio neste sábado (30), aparecem em quinto (US$ 5,8 bilhões, cerca de R$ 29,3 bilhões) e oitavo (US$ 5,4 bilhões, aproximadamente R$ 27,3 bilhões), respectivamente.
Lista inclui clubes europeus e também cinco equipes da MLS, dos EUA. Inter Miami, LAFC, LA Galaxy, New York City FC e Atlanta United estão entre os 30.
INGLESES DOMINAM A LISTA
Premier League é a liga com mais representantes no top 30 da Forbes. Ao todo, são 11 clubes ingleses na lista.
MLS aparece em segundo, com sete times. Série A italiana tem quatro clubes no ranking, enquanto Bundesliga e La Liga aparecem com três cada. Já Ligue 1 e Campeonato Português têm um representante cada.
VEJA O TOP 30 DA FORBES EM 2026
Real Madrid - US$ 9,5 bilhões (R$ 48 bilhões)
Barcelona - US$ 7,5 bilhões (R$ 38 bilhões)
Manchester United - US$ 7,2 bilhões
Liverpool - US$ 6,2 bilhões (R$ 36,4 bilhões)
PSG - US$ 5,8 bilhões (R$ 38 bilhões)
Bayern de Munique - US$ 5,7 bilhões (R$ 28,8 bilhões)
Manchester City - US$ 5,5 bilhões (R$ 27,8 bilhões)
Arsenal - US$ 5,4 bilhões (R$ 27,3 bilhões)
Chelsea - US$ 4,2 bilhões (R$ 21,2 bilhões)
Tottenham - US$ 3 bilhões (R$ 15,1 bilhões)
Atlético de Madri - US$ 2,95 bilhões (R$ 14,9 bilhões)
Juventus - US$ 2,4 bilhões (R$ 12,1 bilhões)
Borussia Dortmund - US$ 2,2 bilhões (R$ 11,1 bilhões)
Milan - US$ 1,85 bilhão (R$ 9,3 bilhões)
Inter de Milão - US$ 1,8 bilhão (R$ 9,1 bilhões)
Aston Villa - US$ 1,4 bilhão (R$ 7,1 bilhões)
Inter Miami - US$ 1,35 bilhão (R$ 6,8 bilhões)
LAFC - US$ 1,32 bilhão (R$ 6,7 bilhões)
Newcastle United - US$ 1,25 bilhão (R$ 6,3 bilhões)
LA Galaxy - US$ 1,08 bilhão (R$ 5,4 bilhões)
New York City FC - US$ 1,02 bilhão (R$ 5,1 bilhões)
Atlanta United FC - US$ 1 bilhão (R$ 5 bilhões)
Benfica - US$ 960 milhões (R$ 4,8 bilhões)
Roma - US$ 940 milhões (R$ 4,7 bilhões)
Everton - US$ 930 milhões (R$ 4,7 bilhões)
Fulham - US$ 920 milhões (R$ 4,6 bilhões)
Brighton - US$ 910 milhões (R$ 4,6 bilhões)
Stuttgart - US$ 880 milhões (R$ 4,4 bilhões)
Seattle Sounders - US$ 860 milhões (R$ 4,3 bilhões)
Austin FC - US$ 855 milhões (R$ 4,3 bilhões)