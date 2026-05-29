SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Real Madrid foi apontado pela revista Forbes como o clube de futebol mais valiosos do mundo em 2026.

O QUE ACONTECEU

O levantamento coloca o time merengue no topo pelo quinto ano seguido. A publicação estima que o clube espanhol vale US$ 9,5 bilhões (R$ 48 bilhões) e afirma que esta é a décima vez que os merengues lideram a lista nas últimas 13 edições.

Barcelona aparece em segundo lugar, e Manchester United fecha o pódio. O time catalão foi avaliado em US$ 7,5 bilhões (R$ 38 bilhões), enquanto o clube inglês ficou com US$ 7,2 bilhões (R$ 36,4 bilhões).

Ranking reúne 30 equipes e conta ainda com os dois finalistas da Liga dos Campeões. PSG e Arsenal, que decidem o torneio neste sábado (30), aparecem em quinto (US$ 5,8 bilhões, cerca de R$ 29,3 bilhões) e oitavo (US$ 5,4 bilhões, aproximadamente R$ 27,3 bilhões), respectivamente.

Lista inclui clubes europeus e também cinco equipes da MLS, dos EUA. Inter Miami, LAFC, LA Galaxy, New York City FC e Atlanta United estão entre os 30.

INGLESES DOMINAM A LISTA

Premier League é a liga com mais representantes no top 30 da Forbes. Ao todo, são 11 clubes ingleses na lista.

MLS aparece em segundo, com sete times. Série A italiana tem quatro clubes no ranking, enquanto Bundesliga e La Liga aparecem com três cada. Já Ligue 1 e Campeonato Português têm um representante cada.

VEJA O TOP 30 DA FORBES EM 2026

Real Madrid - US$ 9,5 bilhões (R$ 48 bilhões)

Barcelona - US$ 7,5 bilhões (R$ 38 bilhões)

Manchester United - US$ 7,2 bilhões

Liverpool - US$ 6,2 bilhões (R$ 36,4 bilhões)

PSG - US$ 5,8 bilhões (R$ 38 bilhões)

Bayern de Munique - US$ 5,7 bilhões (R$ 28,8 bilhões)

Manchester City - US$ 5,5 bilhões (R$ 27,8 bilhões)

Arsenal - US$ 5,4 bilhões (R$ 27,3 bilhões)

Chelsea - US$ 4,2 bilhões (R$ 21,2 bilhões)

Tottenham - US$ 3 bilhões (R$ 15,1 bilhões)

Atlético de Madri - US$ 2,95 bilhões (R$ 14,9 bilhões)

Juventus - US$ 2,4 bilhões (R$ 12,1 bilhões)

Borussia Dortmund - US$ 2,2 bilhões (R$ 11,1 bilhões)

Milan - US$ 1,85 bilhão (R$ 9,3 bilhões)

Inter de Milão - US$ 1,8 bilhão (R$ 9,1 bilhões)

Aston Villa - US$ 1,4 bilhão (R$ 7,1 bilhões)

Inter Miami - US$ 1,35 bilhão (R$ 6,8 bilhões)

LAFC - US$ 1,32 bilhão (R$ 6,7 bilhões)

Newcastle United - US$ 1,25 bilhão (R$ 6,3 bilhões)

LA Galaxy - US$ 1,08 bilhão (R$ 5,4 bilhões)

New York City FC - US$ 1,02 bilhão (R$ 5,1 bilhões)

Atlanta United FC - US$ 1 bilhão (R$ 5 bilhões)

Benfica - US$ 960 milhões (R$ 4,8 bilhões)

Roma - US$ 940 milhões (R$ 4,7 bilhões)

Everton - US$ 930 milhões (R$ 4,7 bilhões)

Fulham - US$ 920 milhões (R$ 4,6 bilhões)

Brighton - US$ 910 milhões (R$ 4,6 bilhões)

Stuttgart - US$ 880 milhões (R$ 4,4 bilhões)

Seattle Sounders - US$ 860 milhões (R$ 4,3 bilhões)

Austin FC - US$ 855 milhões (R$ 4,3 bilhões)


