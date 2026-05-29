SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Flaco López coroou a noite em que foi convocado para a disputar a Copa do Mundo com a Argentina com três assistências na vitória do Palmeiras contra o Junior Barranquilla, que garantiu a equipe nas oitavas de final da Copa Libertadores.

O atacante argentino deixou o campo ovacionado pela torcida, que pode ter visto a última partida do jogador com a camisa alviverde.

O QUE ACONTECEU

O atacante é o principal candidato a deixar o Palmeiras na próxima janela de transferências. O clube projetou R$ 400 milhões em vendas na temporada, e a convocação é um sinal de que Flaco seguirá em evidência pelos próximos meses ?o mercado da bola olha para as atuações no Mundial de uma forma diferente.

O Palmeiras não tem a intenção de vender Flaco López, mas vai ouvir propostas a partir de 40 milhões de euros (cerca de R$ 235 milhões na cotação atual) ?o que representaria uma valorização de 370% em reais. O Alviverde pagou US$ 10 milhões, R$ 50 milhões na época, em junho de 2022, para tirar o jogador do Lanús.

"Obviamente existe muita especulação, mas estou muito feliz aqui. Hoje só estou pensando na Copa, não sai da minha cabeça. Vamos ver mais na frente, vamos ver o que o Palmeiras tem planejado pra mim. Não sei o que te dizer, estou muito feliz aqui, sou grato, minha família constantemente está aqui e desfruta do carinho da torcida. Vamos ver como sai tudo depois da Copa. É futebol, vamos ver o que acontece", disse Flaco na zona mista ao ser questionado sobre o seu futuro no Palmeiras.

Flaco constrói sua convocação há três temporadas no Palmeiras. Ele terminou 2024 e 2025 como goleador máximo do Palmeiras (22 e 25 gols, respectivamente), e em 2026 também é o maior goleador com 14 gols marcados e 8 assistências (número superior as últimas duas temporadas completas).

O jogador passou por um início complicado no clube, com dificuldades para se adaptar ao futebol brasileiro, mas foi bancado pelo Alviverde e pelo técnico Abel Ferreira. O atacante perdeu peso ao chegar no país por causa da diferença do clima, e o Palmeiras fez um trabalho especial com a equipe de nutrição para ele ganhar massa magra.

Abel Ferreira previu a convocação em junho de 2024, e falou sobre o jogador na coletiva de imprensa após o jogo contra o Junior.

Posso dizer, não há segredo. Eu já sabia que ele seria convocado. Nossa comissão fala com muitos dos selecionadores (técnicos das seleções). Sabíamos que o Giay poderia ser, ele entraria num contexto diferente. Mas sabíamos do Flaco. Não falei porque lidar com essas emoções não é fácil. Eu sempre disse que a seleção dele era o Palmeiras e precisava estar bem aqui.Abel Ferreira

O Palmeiras faz seu último compromisso antes da parada para a Copa do Mundo no domingo (31), às 16h (de Brasília), contra a Chapecoense, mais uma vez no Nubank Parque, pelo Brasileirão.