SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil terá no mata-mata das Copas Libertadores e Sul-Americana de 2026 todos os seus representantes que disputaram as fases de grupos dos dois torneios. Ao todo, 13 times brasileiros se classificaram para as etapas eliminatórias das competições continentais ?como líderes ou vice-líderes de suas chaves.

A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) sorteará nesta sexta-feira (29), ao meio-dia (horário de Brasília), os confrontos das oitavas de final das duas competições e os chaveamentos até as finais. O evento em Luque, no Paraguai, terá transmissão da ESPN (TV fechada) e da getv (YouTube).

Dos 13 brasileiros classificados para os mata-matas, seis estão nas oitavas de final da Libertadores (Flamengo, Corinthians, Mirassol, Palmeiras, Cruzeiro e Fluminense).

Na Sul-Americana sobrevivem sete equipes, e três delas passaram diretamente às oitavas por liderarem seus grupos: Botafogo, São Paulo e Atlético-MG. As outras quatro agremiações ?Grêmio, Red Bull Bragantino, Vasco e Santos? terão de disputar um playoff contra os terceiros colocados das chaves da maior competição da América do Sul.

Nessa fase extra antes das oitavas, o Grêmio medirá forças com o Bolívar (BOL); o Bragantino vai encarar o Sporting Cristal (PER); o Vasco terá pela frente o Independiente Medellín (COL); e o Santos enfrentará a Universidad Central (VEN). As partidas estão marcadas para os dias 21 a 23 de julho (ida) e 28 a 30 de julho (volta). Todos os brasileiros decidirão a eliminatória em casa.

A classificação de todos os brasileiros nas fases de grupos das duas competições da Conmebol não é um feito inédito. A Sul-Americana, antes uma copa em formato eliminatório do início ao fim, ganhou uma fase de grupos só a partir de 2021.

De lá para cá, foram disputadas fases de grupos nas duas copas em seis edições. O aproveitamento de 100% do Brasil nessa etapa dos dois torneios aconteceu só uma vez, em 2024, quando 14 times conquistaram o direito de jogar os mata-matas.

Em 2026, o único time a ter caído precocemente foi o Bahia. A equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni foi eliminada pelo chileno O?Higgins na segunda fase da pré-Libertadores em fevereiro. Com o revés nessa etapa, não conquistou sequer o consolo de disputar a Sul-Americana ?algo que o Botafogo conseguiu ao ser derrotado na terceira fase pelo Barcelona de Guayaquil (EQU).

A repetição de tamanho domínio só reforça a hegemonia brasileira no futebol sul-americano. É verdade que nem todos os times demonstraram uma campanha totalmente segura nas copas da Conmebol neste ano. Alguns até flertaram com a eliminação, como o Fluminense na Libertadores e o Santos na Sul-Americana.

Um dos favoritos ao título da Libertadores, o Palmeiras, que lidera o Campeonato Brasileiro, conquistou sua vaga no mata-mata apenas na sexta rodada da fase de grupos. Com 11 pontos somados, o time de Abel Ferreira ficou em segundo lugar na chave e terminou com a 11ª melhor campanha geral.

O outro favorito a levantar a taça, o atual campeão Flamengo, teve vida mais tranquila. Somou 16 pontos e conquistou a melhor campanha da Libertadores ?por isso, terá o direito de decidir até as partidas de volta das semifinais no Maracanã.

No sorteio das oitavas da principal competição da América do Sul, os times do pote 1 enfrentam aqueles que estão no pote 2. O jogo de volta ocorre na casa da equipe do primeiro pote.

O pote 1 tem Flamengo, Independiente Rivadavia (ARG), Independiente del Valle (EQU), Universidad Católica (CHI), Cerro Porteño (PAR), LDU (EQU), Corinthians e Coquimbo Unido (CHI) ?aqui descritos na ordem da melhor para a pior campanha. Já o pote 2 conta com Rosario Central (ARG), Mirassol, Palmeiras, Cruzeiro, Platense (ARG), Estudiantes (ARG), Tolima (COL) e Fluminense.

Na Sul-Americana, a lógica será parecida, mas, em vez de equipes, o pote 2 terá confrontos ?os dos playoffs, e os vencedores dessa fase extra de mata-mata encaram os times do pote 1.

No primeiro pote da Sul-Americana estão Botafogo (dono da melhor campanha), River Plate (ARG), Montevideo City Torque (URU), Olimpia (PAR), São Paulo, Macará (EQU), Atlético-MG e Deportivo Recoleta (PAR).

O pote 2 traz os confrontos: Bolívar (BOL) x Grêmio; Sporting Cristal (PER) x Bragantino; Independiente Medellín (COL) x Vasco; Boca Juniors (ARG) x O'Higgins (CHI); Nacional (URU) x Tigre (ARG); Santa Fe (COL) x Caracas (VEN); Lanús (ARG) x Cienciano (PER); e Universidad Central (VEN) x Santos.

A decisão da Sul-Americana está marcada para 21 de novembro, em Barranquilla, na Colômbia. Já a final da Libertadores será em 28 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai.