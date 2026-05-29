SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Livre no mercado, o meia-atacante Bernardo Silva aceita reduzir o seu salário para chegar a um acordo com o Barcelona, segundo informações do jornal português A Bola.

O QUE ACONTECEU

Silva encerrou a passagem de nove anos pelo City e negocia com o Barça. A negociação é conduzida pelo empresário Jorge Mendes e o jogador quer definir o futuro antes do início da Copa do Mundo, segundo a publicação.

O Barcelona oferece um contrato mais curto e com vencimentos menores do que os oferecidos pelo clube inglês. O jornal afirma que o clube catalão propõe duas temporadas, com mais uma por opção, e salário em torno de oito milhões de euros (cerca de R$ 47 milhões) por temporada.

Para viabilizar a mudança, o meia aceita cortar quase pela metade o que recebia na Inglaterra. Bernardo recebia cerca de 16 milhões de euros (cerca de R$ 94 milhões) anuais após renovar em 2023 e está disposto a reduzir os valores para vestir a camisa culé.

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Decisão também passa por motivos pessoais. O jornal relata que a proximidade com Portugal pesa e que Bernardo valoriza a estabilidade familiar, depois de anunciar que a mulher, Inês, está grávida do segundo filho do casal.

Negociações estão avançadas e só uma mudança improvável deve tirar Bernardo do Barcelona, diz A Bola. O jornal ainda afirma que o Atlético de Madrid aparece como alternativa em caso de reviravolta, a pedido do técnico Diego Simeone.