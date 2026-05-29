SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Conmebol sorteou nesta sexta-feira (29) os confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Os jogos de ida acontecerão entre 11 e 13 de agosto, enquanto as partidas de volta serão entre 18 e 20 do mesmo mês.
VEJA OS JOGOS DAS OITAVAS
Recoleta x O'Higgins ou Boca Juniors
Atlético-MG x Bragantino ou Sporting Cristal
Botafogo x Cienciano ou Lanús
Olímpia x Vasco ou Independiente Medellín
River Plate x Caracas ou Independiente Santa Fe
Montevideo City Torque x Tigre ou Nacional
Macará x Santos ou Universidad Central
São Paulo x Grêmio ou Bolívar
E OS PLAYOFFS?
As equipes que ficaram em 2º lugar na fase de grupos terão que disputar um playoff de ida e volta contra os terceiros colocados da Libertadores. Os duelos foram definidos pelas campanhas dos times nas respectivas competições.
As partidas de ida e volta serão nas semanas dos dias 22 e 29 de julho. Os times vindos da Sul-Americana decidem o segundo jogo em casa.
Os confrontos:
Grêmio x Bolívar
Bragantino x Sporting Cristal
Vasco x Independiente Medellín
O'Higgins x Boca Juniors
Tigre x Nacional
Caracas x Independiente Santa Fe
Cienciano x Lanús
Santos x Universidad Central