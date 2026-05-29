SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Conmebol sorteou nesta sexta-feira (29) os confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Os jogos de ida acontecerão entre 11 e 13 de agosto, enquanto as partidas de volta serão entre 18 e 20 do mesmo mês.

VEJA OS JOGOS DAS OITAVAS

Recoleta x O'Higgins ou Boca Juniors

Atlético-MG x Bragantino ou Sporting Cristal

Botafogo x Cienciano ou Lanús

Olímpia x Vasco ou Independiente Medellín

River Plate x Caracas ou Independiente Santa Fe

Montevideo City Torque x Tigre ou Nacional

Macará x Santos ou Universidad Central

São Paulo x Grêmio ou Bolívar

E OS PLAYOFFS?

As equipes que ficaram em 2º lugar na fase de grupos terão que disputar um playoff de ida e volta contra os terceiros colocados da Libertadores. Os duelos foram definidos pelas campanhas dos times nas respectivas competições.

As partidas de ida e volta serão nas semanas dos dias 22 e 29 de julho. Os times vindos da Sul-Americana decidem o segundo jogo em casa.

Os confrontos:

Grêmio x Bolívar

Bragantino x Sporting Cristal

Vasco x Independiente Medellín

O'Higgins x Boca Juniors

Tigre x Nacional

Caracas x Independiente Santa Fe

Cienciano x Lanús

Santos x Universidad Central


