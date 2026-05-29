SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Piloto do helicóptero que atuou no socorro de Michael Schumacher em 2013, Yannick Dainese detalhou o socorro ao heptacampeão mundial de Fórmula 1.

O QUE ACONTECEU

O piloto diz que só entendeu a dimensão do chamado quando a equipe foi orientada a cortar qualquer registro. "Um dos socorristas pulou para dentro do helicóptero com o médico da equipe de emergência e me disse: 'Estamos indo até Schumacher!'. Pensei que ele estivesse brincando, mas quando o comandante nos ordenou que removêssemos nossos microfones e câmeras GoPro e proibiu jornalistas de nos acompanharem, percebi que era verdade. Não fazemos perguntas, não conversamos uns com os outros. Cada um se isola na sua própria bolha. O importante é se desapegar de todas as emoções para se manter no auge do desempenho", afirmou Yannick Dainese ao L'Equipe.

Ele reconheceu a tensão por se tratar de uma celebridade. "Infelizmente, a montanha cobra muitas dívidas dos esquiadores. Para mim, ele era apenas mais um esquiador gravemente ferido. Subconscientemente, claro, a pressão existia, porque, mesmo não sendo fã de Fórmula 1, eu sabia que ele era idolatrado como um deus. Ainda é impressionante ver uma celebridade como ele confinada em uma maca. Não quis falar com a imprensa antes para evitar problemas", disse.

Schumacher foi levado ao Hospital Universitário de Grenoble em um voo de cerca de 25 minutos, e o hospital acionou chefias e especialistas para o atendimento. Segundo o L'Equipe, ele deu entrada com hipertensão intracraniana, hematomas e contusões cerebrais e um edema cerebral difuso, e foi colocado em coma induzido com resfriamento controlado do corpo.

O socorrista relatou que, dias depois do acidente, viu o hospital cercado por torcedores e bandeiras da Ferrari. "Alguns dias depois do acidente, voltei ao hospital para deixar outra pessoa ferida. A cena me impressionou: havia tantos ônibus, bandeiras vermelhas e pessoas por toda parte que o pátio do hospital havia se transformado em um circuito de Fórmula 1. Era monstruoso!", disse Yannick Dainese ao L'Equipe.

COMO ESTÁ SCHUMACHER

O estado de saúde do ex-piloto é mantido em sigilo desde a época do acidente. O piloto alemão sofreu um traumatismo cranioencefálico severo ao cair esquiando na estação alpina de Méribel, na França. Desde então, ele vive sob cuidados médicos contínuos, longe do público, dividido entre a residência da família às margens do Lago de Genebra, na Suíça, e a casa em Maiorca. Não há boletins médicos, aparições públicas ou imagens recentes do ex-piloto.

Apenas uma lista seleta de pessoas está autorizada a visitar Schumacher. Além de Corinna Schumacher e dos filhos Gina-Maria e Mick, o círculo de pessoas autorizadas a visitar o ex-piloto é composto essencialmente por três nomes ligados intimamente à sua carreira e trajetória pessoal: Jean Todt, Ross Brawn e Gerhard Berger. A informação foi revelada pelo The Telegraph.

A pessoa mais decisiva nesse isolamento é Corinna, esposa de Michael desde 1995. Aos 56 anos, ela supervisiona pessoalmente todo o tratamento do marido e controla rigorosamente quem pode vê-lo.

Corinna se tornou protetora da imagem do heptacampeão. Em diversas ocasiões, reforçou que o objetivo é preservar sua dignidade e impedir a exploração midiática. A posição se tornou ainda mais rígida após tentativas de chantagem envolvendo fotos e registros médicos do piloto.

Em 2024, porém, Schumacher teria feito uma aparição extremamente rara. Segundo a imprensa alemã, ele esteve presente no casamento de sua filha, Gina-Maria, em Maiorca. Os convidados teriam entregado os celulares antes da cerimônia, medida que faria parte do acordo permanente de proteção da família. Nenhuma imagem vazou.

Schumacher vive cercado por uma equipe médica particular, com tratamentos contínuos e adaptações constantes. Em 2019, foi submetido a um procedimento experimental com células-tronco em Paris.

O ex-chefe de operações da Red Bull e amigo pessoal, Richard Hopkins, chegou a dizer que acredita que o público provavelmente nunca verá Schumacher novamente. Segundo ele, falar sobre o estado do piloto é desconfortável devido ao pacto de sigilo e reforçou que não pertence ao círculo íntimo que tem acesso ao alemão.

Posso fazer um comentário, ter uma opinião, mas não faço parte desse círculo íntimo. Não sou Jean Todt, não sou Ross Brawn, não sou Gerhard Berger, que visitam Michael. Estou muito longe disso.Richard Hopkins em entrevista à Sportsbible