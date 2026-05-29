RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - João Fonseca está classificado para as oitavas de final de Roland Garros. O brasileiro conquistou a maior vitória da carreira até aqui ao bater, de virada, o sérvio Novak Djokovic, nesta sexta-feira (29) (29), e dar mais um passo no torneio francês. É a primeira vez que ele chega a esta fase em um Grand Slam.

O triunfo sobre o número 4 do mundo aconteceu por 3 sets a 2 ? após Djoko abrir 2 a 0. As parciais foram 4/6, 4/6, 6/3, 7/5 e 7/5, em partida de quase cinco horas de duração - teve 4h53 de duração.

Na luta por vaga nas quartas, Fonseca vai enfrentar o vencedor do duelo entre o norueguês Casper Ruud, número 16 do mundo, e o norte-americano Tommy Paul, número 21.

Esta foi apenas a sétima vez que Djoko abriu 2 sets a 0 e foi ao quinto set. Até então, tinha perdido apenas uma vez, contra Jurgen Melzer, na edição de 2010 de Roland Garros.

João, inclusive, chegou à segunda virada consecutiva neste cenário. Ele também estava perdendo por 2 a 0 para o croata Dino Prizmic, mas saiu vitorioso.

JOGO MAIS LONGO

O duelo com João Fonseca foi o jogo mais longo que Djokovic já enfrentou em Roland Garros. Ele é tricampeão do Grand Slam, tendo levantado o troféu em 2016, 2021, 2023

CHOQUE DE GERAÇÕES

A partida colocou frente a frente João Fonseca, representante da nova geração do tênis, e Novak Djokovic, último integrante do Big 3 ? que formou ao lado de Rafael Nadal e Roger Federer ? ainda em atividade.

Aos 39 anos, o sérvio fica, novamente, pelo caminho na corrida para conquistar o troféu do 25º Grand Slam da carreira. Em janeiro, ele bateu na trave ao chegar à final do Australian Open, oportunidade em que acabou derrotado por Alcaraz.

Ex-número 1 do mundo, ele, atualmente, ocupa a quarta colocação no ranking mundial. Fonseca, por sua vez, é o atual 30.

FÃ VENCE ÍDOLO

Antes da partida, João Fonseca fez elogios a Djokovic, o colocou como o maior da história do tênis e afirmou que gostaria de "desfrutar" da oportunidade de enfrentá-lo, mas salientando a busca pela vitória.

Com certeza é o maior e melhor da história. Eu sempre falei para o meu treinador que queria estar na chave do Djokovic para conseguir pegar uma 'lasca', ver como que é. Seria uma honra para a minha carreira pessoal. É desfrutar da partida.João Fonseca

Eu gosto de jogo grande, gosto de jogo em que a vibe é diferente. Então é partir com tudo, com a cabeça em aproveitar a partida, mas querendo ganhar João Fonseca

MAIS UM ADEUS

Novak Djokovic é mais um dos atletas apontados como favoritos a dar adeus a Roland Garros. Atual melhor do mundo, o italiano Jannik Sinner foi eliminado nesta quinta-feira (28) (28), em partida contra o argentino Juan Manuel Cerundolo ? e que ficou marcado pelo mal-estar que ele teve no jogo.

Número 5 do mundo, Ben Shelton também foi eliminado na segunda rodada. Vale lembrar que Alcaraz não participa desta edição de Roland Garros devido a uma lesão.

COMO FOI O JOGO

Primeiro set

Novak Djokovic começou aproveitando certo desconforto de João Fonseca, que ainda se acostumava à quadra e cometeu alguns erros, e logo quebrou o serviço do brasileiro. Posteriormente, o sérvio confirmou o saque sem muito esforço.

Fonseca conseguiu se mostrar um pouco mais agressivo no saque e, com um ace, confirmou o serviço. Porém, mesmo buscando variações de jogo ? tentou bolas curtas e um equilíbrio entre ficar na defensiva e levar dificuldade a Djoko ?, teve obstáculos para "entrar no jogo". Experiente, o sérvio aproveitou as chances, quebrou o saque do brasileiro em novas oportunidades, e chegou a 5 a 1.

No sétimo game, Djoko caminhava para fechar, mas João reagiu e, de 0-40, passou a ter a vantagem. O sérvio empatou, João teve nova vantagem, e Djoko igualou de novo. Mas, depois de dois bons saques, o brasileiro fechou. No game seguinte, Fonseca quebrou Djoko. Depois, confirmou o serviço e encostou no placar: 5 a 4.

O sérvio, porém, conseguiu conter o ímpeto do brasileiro e fechou em 5 a 4.

Segundo set

João Fonseca começou o segundo set demonstrando mais confiança e confirmou o saque, fechando o primeiro game. Depois, foi a vez do sérvio sacar e empatar.

Algumas bolas que tinham levado dificuldade a Fonseca no primeiro set não tiveram o mesmo resultado, e houve boas trocas. Djoko quebrou Fonseca no quinto set, e fez 3 a 2. Depois, mais um game para cada um. No oitavo game, o brasileiro teve chance de quebrar, mas o adversário sacou bem, salvou o break point e fechou.

O sérvio fechou o segundo set em novo 6 a 4.

Terceiro set

O brasileiro confirmou o serviço e fechou o primeiro game. No segundo, achou caminhos e quebrou Djoko, em ponto que fez a torcida celebrar bastante.

João teve a chance de fechar o terceiro game, mas o sérvio reagiu e o duelo se estendeu, com vantagens, break points salvos e bonitos ralis. Por fim, o brasileiro fechou com um pontaço. Djoko foi para o banco e colocou a toalha no rosto.

O número 4 do mundo reagiu, confirmou o set e conseguiu o primeiro game no terceiro set. O brasileiro se mostrou mais adaptado ao estilo do adversário e entendendo melhor a estratégia, e manteve a vantagem no confronto seguinte.

O ritmo se manteve e João fechou o set em 6 a 3.

Quarto set

Logo no começo do quarto set, Djoko cometeu um erro e deu uma "puxadinha" no braço direito, mas não indicou sentir lesão ou algo do tipo no local. João chegou a estar 0-40, mas o sérvio reagiu e salvou os break points, mas o brasileiro conseguiu a quebra. Fonseca ampliou a vantagem no game seguinte.

Djoko, porém, reagiu, confirmou o serviço e quebrou João em seguida, empatando o set em 2 a 2. O sérvio voltou ao bom ritmo e virou ao vencer o quinto game. O brasileiro fez um game consistente, com variações, e voltou a colocar a igualdade no placar: 3 a 3.

O sérvio passou a impor o jogo, quebrou o brasileiro novamente e abriu vantagem. No oitavo, porém, João evitou dois break points, venceu e fez a torcida cantar "olê, olê, olê, João, João".

No último set também ficou mais evidente um duelo entre as torcidas. A cada ponto, a vibração era grande, e o jogo fico entre gritos de "João" e "Nole" (apelido de Djokovic). Em certos momentos, inclusive, os gritos aconteceram em momentos inapropriados e os jogadores tiveram de aguardar para sacar.

João teve chance de quebrar Djoko no nono game, mas o sérvio conseguiu fechar. A quebra do brasileiro veio no próximo serviço do sérvio, e o jovem pegou a dianteira do placar: 6 a 5. Fechou no game seguinte.

Quinto set

Djoko começou o último set confirmando o serviço, e João respondeu na mesma moeda. O sérvio venceu o terceiro game e acelerou no quarto game, aumentando o ritmo da partida. Foi neste cenário em que ele quebrou o brasileiro e abriu 3 a 1.

O contragolpe de João foi imediato, e quebrou Djoko no game seguinte. Logo depois, confirmou o saque e deixou tudo igual novamente: 3 a 3. O brasileiro desperdiçou chances no sétimo set, mas confirmou o saque e fez 4 a 4.

O sérvio sacou bem e chegou ao quinto game, mas o brasileiro soube aproveitar o serviço e empatar. Com o apoio da torcida, João quebrou e sacou para a vitória.