(UOL/FOLHAPRESS) - João Fonseca venceu Djokovic nesta sexta (29) de virada por 3 a 2 (4/6, 4/6, 6/3, 7/5 e 7/5) e se classificou para as oitavas de um Grand Slam pela primeira vez na carreira.
O brasileiro fez o seu primeiro major no profissional no ano passado e não chegou à segunda semana em nenhum deles. No Australian Open, ele superou Rublev na estreia, mas caiu na segunda fase para o italiano Lorenzo Sonego em derrota por 3 a 2.
Em Roland Garros, ele foi melhor, venceu duas e passou para a terceira rodada, mas acabou perdendo por 3 a 0 para o britânico Draper. O mesmo aconteceu no mês seguinte, em Wimbledon.
No US Open, ele caiu na segunda fase e no Australian Open de 2026, parou ainda na primeira rodada.
Considerado um dos tenistas mais promissores da nova geração, Fonseca já ganhou um ATP 500 e ganhou o ATP Next Gen em 2024. Com a eliminação de Djokovic, essa edição terá um campeão inédito de Grand Slam e João se mostra candidato ao título.
O próximo adversário do João sairá do vencedor entre Casper Ruud (NOR) e Tommy Paul (EUA).