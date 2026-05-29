RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - João Fonseca está classificado às oitavas de final de Roland Garros após vencer Novak Djokovic por 3 sets a 2, e depois de estar perdendo por 2 sets a 0.

Djokovic é o maior vencedor de torneio de Grand Slam ? os mais importantes do tênis ? da história, com 24 troféus. Na coleção, há três conquistados no saibro francês.

Estou arrepiado, sério. Sem palavras, sinceramente. Ainda nem caiu a ficha. Estou exausto... Nem consigo pensar direito, falar, muito menos. Só estou curtindo o momento e, caraca, que momento! Estou sem acreditar ainda João Fonseca, à ESPN

É a primeira vez que Fonseca, atual número 30 do mundo, chega às oitavas de final de um Grand Slam.

O brasileiro admite que nem ele mesmo estava acreditando no resultado positivo quando o sérvio abriu 2 sets a 0. Fonseca, porém, venceu os três sets seguintes.

Acho que nem eu acreditava depois do segundo set. Ele estava me destruindo. Eu batia forte, ele voltava na paralela. Estava em todos os lados. Estava calor, a bola estava cuspindo rápido da raquete. Gosto de girar um pouco mais e ele só estava tocando. Eu não estava conseguindo achar [o jogo]. Uma hora falei com meu treinador: 'Não sei o que fazer, dou alta e ele curta, dou bomba e ele volta', mas fui ficando João Fonseca, à ESPN

O terceiro set eu fui ficando, consegui um break. Eu acho que ele estava sentindo o calor, o cansaço. Me deu um pouco mais de esperança: 'Caraca, vamos continuar'. Só fui pensando ponto a ponto, game a game, as coisas foram acontecendo e o quinto set foi a minha terceira experiência de quinto set. Estou feliz demais. Sinceramente, espetacular João Fonseca

Em oportunidades anteriores, o brasileiro já tinha citado Djokovic como ídolo que ele tem no tênis. "Acho que aprendi muito com ele. O Djokovic é um sacador, jogador que saca muito bem nos momentos importantes. Só tive convicção em botar no alto e explodir para a bola. E foi isso que aconteceu. Nem estava pensando, estava difícil de pensar. Só estava executando o que eu sei, então, muito feliz"

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