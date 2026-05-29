PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - Novak Djokovic perdeu para João Fonseca em cinco sets nesta sexta-feira (29), em Roland Garros, e não economizou elogios ao brasileiro. "Ele mereceu vencer e fez uma partida incrível. Deve se orgulhar de si mesmo", disse o sérvio. "O nível de tênis que vimos dele hoje explica todo o entusiasmo que existe em torno dele. Ficou claro por que há tanto hype."

Djokovic reconheceu que Fonseca foi superior nos momentos que decidiram o jogo. "Ele foi um jogador melhor nos momentos importantes -o quarto e o quinto sets foram incríveis. Encontrou golpes e linhas impressionantes. Foi simplesmente incrível da parte dele." O sérvio minimizou eventuais erros próprios. "Não acho que errei muito. É que ele jogou assim."

Questionado sobre quando o jogo escapou de suas mãos, Djokovic foi preciso. "No fim do quarto set, 4/3, 15/40, foi minha melhor chance. Ele jogou pontos muito bons, foi agressivo, sacou forte. Qualquer bola que chegou ao forehand dele, ele destruiu. Era muito difícil de ler." E completou: "Talvez meu único erro tenha sido com 3/1 no quinto set, quando perdi o serviço. Mas ele jogou pontos muito agressivos. Tirei o chapéu. Ele jogou um tênis de outro nível em cada momento decisivo."

O sérvio também falou sobre o desgaste físico ao longo de mais de quatro horas sob o calor de Paris. "Em alguns momentos, mal conseguia ficar em pé nas últimas etapas da partida. Mas olhava para a torcida e ela me levantava o espírito. Foi algo realmente mágico."

Djokovic reconheceu ter jogado muito tênis nos últimos meses, vindo de três meses de lesão. "Considerando tudo, acho que meu nível foi muito bom. Mas agora, saindo de quadra, estou decepcionado."

Sobre o futuro de Fonseca, o sérvio foi generoso e direto. "Ele definitivamente tem potencial. As coisas têm que se encaixar, mas ele é muito profissional, tem talento, tem poder de fogo e tem uma nação inteira torcendo por ele. Há muita empolgação em torno dele, com razão. Espero que ele seja o próximo grande nome do tênis, que vença Grand Slams. Definitivamente quero ver isso acontecer."

Djokovic também foi questionado se Roland Garros 2026 poderia ter sido seu último jogo no torneio. A resposta foi evasiva -e reveladora. "Não sei. Seria justo se fosse assim, contra um jogador como esse?" Aos 39 anos, o sérvio deixou a dúvida no ar.