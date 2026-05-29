SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-meio-campista francês Bryan Bergougnoux, 43, morreu hoje antes de uma partida de lendas do Toulouse, um dos clubes que defendeu na carreira.

Ele teve um mal súbito enquanto dirigia a caminho do estádio, em Toulouse. A informação é do jornal Le Progrès, que tem sede me Lyon.

Bergougnoux foi revelado nas categorias de base do Lyon. Lá, ele foi tricampeão francês, em 2002, 2004 e 2006.

Além do clube que o formou, Bergougnoux defendeu Toulouse, Chateauroux e Tours, na França, e Lecce, na Itália, e Omonia Nicósia, do Chipre. O ex-meia também acumulou passagens pela seleção nas categorias de base.

Após o fim da carreira, Bergougnoux se tornou treinador. Em 2024, comandou o Thonon Évian, da quarta divisão francesa. Em 2025/26, foi assistente-técnico do LE Havre, da primeira divisão do Campeonato Francês.

A Federação Francesa de Futebol anunciou que Bergougnoux será homenageado hoje, na rodada do Campeonato Francês Feminino. A entidade que comanda o futebol francês também lamentou a morte do ex-jogador.

"É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento de Bryan Bergougnoux. Gostaríamos de prestar homenagem a este talentoso atacante, que representou a seleção francesa sub-21 em 20 ocasiões, demonstrando dedicação e paixão. Após sua carreira como jogador, ele fez uma transição bem-sucedida para a carreira de treinador, notadamente no Le Havre AC, onde trabalhava nesta temporada. A Federação Francesa de Futebol (FFF) deseja honrar sua memória e a trajetória de um homem profundamente respeitado. A Federação expressa suas mais sinceras condolências à sua família, amigos e a todos no Le Havre AC."