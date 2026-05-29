SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - João Fonseca estava em êxtase ao fim do duelo de quase cinco horas contra o sérvio Novak Djokovic pela terceira rodada de Roland Garros.

Apesar da diferença de idade ?19 anos da jovem promessa do tênis brasileiro, contra 39 do recordista de títulos de Grand Slam, com 24 taças?, João reconheceu que teve dificuldades para acompanhar o ritmo do experiente adversário ao longo da partida vencida por 3 sets a 2 (parciais de 4/6, 4/6, 6/3, 7/5 e 7/5), em 4h53.

"Só estava tentando bater na bola o mais rápido que eu conseguia. O Djokovic simplesmente não erra. Eu acho que no final da partida ele estava mais em forma do que eu. É uma loucura", afirmou o brasileiro ainda dentro da quadra.

"É um prazer só de pisar na quadra contra ele. Estou muito feliz", disse o brasileiro, que conquistou a segunda vitória seguida após sair perdendo os dois primeiros sets. Na rodada anterior, também virou contra o croata Dino Prizmic, 72º do mundo.

Com três aces nos últimos três pontos da partida contra Djoko, João ainda brincou que se sentiu como o americano John Isner, conhecido no circuito pela potência no saque. "Nunca tinha feito isso antes."

O garoto ainda aproveitou o momento para parabenizar a mãe, Roberta Fonseca, presente nas arquibancadas das quadra Philippe-Chatrier ?a mais importante de Roland Garros.