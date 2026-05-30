SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois da histórica vitória de virada sobre Novak Djokovic, João Fonseca volta à quadra central de Roland Garros neste domingo (31) para enfrentar o norueguês Casper Ruud. O confronto será o último na principal quadra do torneio e, portanto, não começará antes das 15h15 (horário de Brasília).

A ESPN e o Disney+ transmitem o jogo.

Será a segunda vez que o brasileiro pisará na quadra Philippe Chatrier. A primeira foi na sexta-feira (29), quando ele venceu Djokovic por 3 sets a 2 de virada, em quase cinco horas de batalha.

O próprio sérvio fez questão de reverenciar o esforço e o talento do brasileiro. "Uma batalha épica, @joaoffonseca. E uma vitória árdua que você merece. Boa sorte para o resto do torneio e para a incrível carreira que tem pela frente", ele escreveu em seu perfil no Instagram.

A partida deste domingo será a primeira de João Fonseca contra Casper Ruud. O norueguês é o atual 16° no ranking.

O brasileiro chega embalado para o confronto após duas vitórias de virada. Antes de superar Djokovic, ele também saiu de um 2 a 0 contra para um 3 a 2 a favor diante do croata Dino Prizmic na segunda rodada. Na estreia, ele havia vencido o francês Luka Pavlovic por 3 a 0.