SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Liverpool anunciou, na manhã deste sábado (30), a saída imediata do técnico holandês Arne Slot. Ele estava no comando do time desde maio de 2024.
O clube informou que o comandante deixa o cargo de treinador principal com efeito imediato. O Liverpool disse que já iniciou o processo para escolher o substituto e agradeceu ao técnico pelo trabalho.
Slot sai do comando com um título de Premier League no currículo pelo clube. Em mensagem de despedida, o Liverpool afirmou ter "profunda gratidão e apreço" pelo holandês.
A imprensa inglesa aponta o espanhol Andoni Iraola, de saída do Bournemouth, como favorito para assumir o time. Ele treinou, nos últimos meses, o brasileiro Rayan.
O trabalho de Slot foi alvo de críticas pelo desempenho em diferentes competições na temporada.
COMO FOI A TEMPORADA DO LIVERPOOL
Liverpool terminou a Premier League em 5º lugar, perto de ficar fora da próxima Champions League. A equipe somou 17 vitórias, nove empates e 12 derrotas e passou as rodadas finais sem vencer nos últimos quatro jogos.
A equipe também caiu nas quartas de final da Champions League, com duas derrotas para o Paris Saint-Germain. O Liverpool perdeu os dois jogos por 2 a 0.
Nas copas nacionais, o clube foi eliminado nas quartas da Copa da Inglaterra e caiu na Copa da Liga Inglesa em casa. As quedas foram para Manchester City (4 a 0) e Crystal Palace (3 a 0), respectivamente.
TRAJETÓRIA DE SLOT NO CLUBE
Arne Slot, de 47 anos, assumiu o Liverpool em maio de 2024 e tinha contrato até junho do ano que vem. Ele foi escolhido para substituir Jürgen Klopp, que ficou oito temporadas no clube.
Antes de chegar à Inglaterra, Slot trabalhou em AZ Alkmaar e Feyenoord ? no clube de Roterdã, ele viveu a fase mais vitoriosa e conquistou o Campeonato Holandês e a Copa dos Países Baixos em 2023/24.