SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pela terceira vez o estádio Azteca, na Cidade do México, recebe o jogo de abertura de uma Copa, depois de 1970 e 1986. No dia 11 de junho, às 16h, México e África do Sul voltam a se encontrar num jogo inaugural de Mundial.

E foi justamente nos Mundiais caseiros que a seleção mexicana teve suas melhores colocações (sexto). Desta vez, ela volta a ter no comando o professor Javier Aguirre.

O grupo terá a volta às Copas dos sul-africanos, apenas 60º no ranking da Fifa do início de maio. E o que isso quer dizer? Sim, é a volta das vuvuzelas, símbolo da Copa-2010 e instrumento que anima a torcida.

Depois de ser eliminada pelo Brasil no Qatar (4 a 1, nas oitavas de final), a Coreia do Sul chega mais uma vez capitaneada pelo ídolo Heung-min Son, que atualmente joga nos Los Angeles FC.

Já os tchecos voltam para a Copa após passar pela repescagem europeia. Na ocasião, passaram pelos dois rivais (Irlanda e Dinamarca) nos pênaltis, graças ao goleiro Kovár. Melhor não deixar os tchecos chegarem no mata-mata.

México x África do Sul, no jogo de abertura, é o repeteco da partida inaugural da Copa de 2010. Na ocasião, empate por 1 a 1. E o técnico mexicano já era Aguirre.