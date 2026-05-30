SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Paris Saint-Germain passou mais de uma década gastando cifras bilionárias, colecionando estrelas e acumulando frustrações até conquistar sua primeira Champions League na última temporada. Um ano depois, já não precisa provar que pertence à elite do futebol europeu.

Neste sábado (30), o clube francês alcançou o bicampeonato ao derrotar o Arsenal nos pênaltis, após um empate por 1 a 1 que se arrastou durante o tempo normal e a prorrogação.

A conquista consolida o PSG como uma potência europeia, algo que parecia improvável mesmo nos tempos em que Neymar, Messi e Mbappé simbolizavam um projeto tão ambicioso quanto incompleto.

Diante de um Arsenal que tentava encerrar a última grande lacuna de sua história --é o único dos clubes grandes da Inglaterra que nunca conquistou a Champions--, a equipe parisiense mostrou maturidade para reverter uma desvantagem construída logo aos cinco minutos de jogo.

O time londrino abriu o marcador em um lance que misturou azar do brasileiro Marquinhos e oportunismo de Kai Havertz. O alemão aproveitou uma tentativa de corte malsucedida do zagueiro, ficou livre diante de Safonov e finalizou forte para balançar a rede.

A partir dali, a equipe inglesa passou a atuar de forma mais reativa, enquanto o PSG assumiu o controle da posse de bola e empurrou o adversário para seu campo defensivo.

Dono do melhor ataque da competição, com 44 gols até a decisão, o time francês teve um primeiro tempo de pouco brilho ofensivo, mas conseguiu reagir depois do intervalo. Primeiro, chegou ao empate aos 19 minutos, quando Dembélé converteu uma cobrança de pênalti. Depois, na prorrogação, continuou a pressão, mas só conseguiu chegar ao triunfo nas penalidades.

A reação parisiense também encerrou algumas escritas recentes da competição. A decisão deste sábado foi a primeira final da Champions League desde 2018 a ter gols dos dois finalistas. Na ocasião, o Real Madrid derrotou o Liverpool por 3 a 1.

Para o Arsenal, restou mais uma vez a sensação de oportunidade perdida. Campeão inglês após 22 anos de espera, o clube londrino sonhava completar sua redenção com uma inédita conquista europeia. Entre os grandes da Inglaterra, continua sendo o único que ainda não venceu o maior torneio de clubes do Velho Continente.

Essa sensação agora está se tornando mais comum para o PSG, que entrou para a galeria dos times com dois troféus da Champions.