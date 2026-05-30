SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Paris Saint-Germain superou o Arsenal neste sábado (30) e conquistou seu segundo título da Champions League. Depois de um empate por 1 a 1 no tempo normal, a equipe francesa superou o time inglês nos pênaltis.

O time francês se tornou apenas o sexto time a ganhar o torneio duas vezes em sua história.

O maior campeão da Champions League é o Real Madrid, que das últimas dez edições ficou com a taça cinco vezes. No total, são 15 títulos da equipe em toda história da competição.

O Milan, por sua vez, já ergueu 7 vezes a taça de campeão do torneiro europeu, enquanto o Liverpool e o Bayern de Munique estão empatados em terceiro, com seis cada.

O Barcelona foi campeão cinco vezes; o Ajax, quatro. Já Manchester United e Inter de Milão triunfaram em três ocasiões cada um. Também contabilizam mais de uma conquista Chelsea, Nottingham Forest, Benfica, Porto, Juventus e agora o PSG.

OS VENCEDORES DA CHAMPIONS LEAGUE

Real Madrid

15 títulos

Milan

7 títulos

Bayern e Liverpool

6 títulos

Barcelona

5 títulos

Ajax

4 títulos

Inter de Milão e Manchester United

3 títulos

Benfica, Chelsea, Juventus, Nottingham Forest, Porto e Paris Saint-Germain

2 títulos

Manchester City, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Estrela Vermelha, Feyenoord, Hamburgo, Olympique de Marselha, PSV e Steaua Bucareste

1 título