SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As últimas três cobranças de pênalti da decisão da Champions deste sábado (30) foram batidas por brasileiros. Primeiro, Gabriel Martinelli converteu para o Arsenal. Depois, coube ao zagueiro Beraldo colocar o PSG na frente. O pênalti derradeiro ficou com Gabriel Magalhães, que chutou por cima do gol, confirmando o segundo título consecutivo da equipe francesa na competição.

As primeiras palavras de consolo pelo erro vieram de Marquinhos, mais um dos brasileiros que atuaram na final na Puskas Arena, em Budapeste. Ele foi substituído antes durante a prorrogação e não esteve entre os batedores. Antes de ir comemorar com os companheiros, foi até Magalhães para abraçá-lo.

Os dois devem ser a dupla titular do time de Ancelotti na Copa do Mundo, que começa no próximo dia 11.

"Esta é uma emoção diferente", afirmou o defensor do PSG após o fim da partida. "Desde o primeiro dia da temporada, o treinador nos disse que era difícil vencer, mas que vencer duas vezes é ainda mais difícil."

Ele agradeceu aos torcedores do PSG, que fizeram festa no estádio e também no Parque dos Príncipes [onde os torcedores acompanharam a partida em um telão], em Paris. "Aproveitem a festa, mas com moderação", disse.

Ele, Magalhães e Martinelli devem se juntar à seleção brasileira nos Estados Unidos na terça-feira (2). No sábado (6), o Brasil faz seu último amistoso, contra o Egito, antes da estreia na Copa, marcada para dia 13, contra o Marrocos.