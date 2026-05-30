SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A poucas horas do duelo contra o Vitória, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos conseguiu um efeito suspensivo para o goleiro Gabriel Brazão, que ficará disponível para a partida.

Brazão tinha levado um gancho de quatro jogos, em decisão que foi divulgada na sexta-feira (29) pela 3ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A suspensão ocorreu devido a declarações do goleiro contra o árbitro Raphael Claus após o empate por 1 a 1, contra o Palmeiras, pela 14ª rodada do Brasileirão.

"Acho que o Claus foi bem criterioso ali pela torcida e tudo. No meu ver, não merecia. Tanto que, quando eu ia tocar a bola, o Flaco [López] estava dentro da área -- o que não pode. Eu avisei o árbitro e, logo após eu tocar na bola, ele me deu o amarelo. É complicado, mas isso é questão de arbitragem, não cabe a mim dizer se é certo ou não. Mas acho que ele foi bem criterioso: por estar na casa do Palmeiras, a gente sabe que na dúvida é sempre para eles", disse Gabriel Brazão, após Palmeiras 1 x 1 Santos.

O efeito suspensivo considerou "ausência de dolo específico de ofender a honra da equipe de arbitragem, afirmando que as declarações proferidas após a partida configurariam mera crítica à atuação do árbitro". Brazão tinha sido enquadrado no artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que tipifica a infração de "ofender alguém em sua honra".

Liberado, Brazão poderá enfrentar o Vitória, na Vila Belmiro, às 20h (de Brasília). Será a última partida do Santos antes da pausa para a Copa do Mundo.

O goleiro estará livre para jogar até que novo julgamento aconteça no Pleno do SJTD. O Peixe tinha sido multado em R$ 4 mil pela fala, punição que também foi suspensa.