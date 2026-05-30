SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo superou os desfalques e, em dia de visita de Jorge Jesus ao Maracanã, venceu o Coritiba. O triunfo por 3 a 0 foi construído com dois gols de Samuel Lino e um de Pedro -dois jogadores que estavam na lista ampliada de Ancelotti, mas não foram convocados pra Copa do Mundo.
Com o resultado, o Rubro-Negro chega a 34 pontos. O líder Palmeiras, que tem 38, entra em campo no domingo (31), contra a Chapecoense. Vale lembrar que o time da Gávea ainda tem um jogo a cumprir, contra o Mirassol. O Coritiba, por outro lado, permanece com 26.
A próxima rodada do Brasileiro será após o Mundial. O time da Gávea visita a Chape, enquanto o Coxa recebe o Palmeiras.
Visita ilustre
Jorge Jesus marcou presença em um dos camarotes do Maracanã. De férias no Rio de Janeiro, o treinador português foi convidados pelo patriotas José Boto, diretor de futebol do Rubro-Negro, e Leonardo Jardim, treinador da equipe.
Jesus comandou o time do Flamengo entre 2019 e 2020, e foi campeão da Libertadores e Brasileiro de 2019, além da Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Carioca de 2020.
Desfalques
O Flamengo teve nove desfalques de jogadores já disponíveis às respectivas seleções para a disputa da Copa do Mundo: Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira e Lucas Paquetá (Brasil); Arrascaeta, De la Cruz e Varela (Uruguai); Carrascal (Colômbia) e Plata (Equador). Além deles, Jorginho, com uma fratura no dedão do pé direito, também não esteve à disposição de Leo Jardim.
A diretoria do clube da Gávea tentou, junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) o adiamento do jogo, mas não teve sucesso no pleito.
Como foi o jogo
Apesar dos desfalques, o Flamengo manteve a estrutura do time, mas Leonardo Jardim teve de fazer adaptações. Assim, a equipe foi a campo com quatro atacantes -Luiz Araújo, Samuel Lino, Bruno Henrique e Pedro. O Coritiba, por sua vez, foi a campo com o time apontado como titular.
Em casa, o time rubro-negro impôs o ritmo e criou dificuldades ao Coxa. O placar foi aberto logo aos 10 minutos, quando Pedro pressionou a saída de bola, os visitantes erraram e o centroavante acionou Samuel Lino, que mandou para a rede.
A equipe rubro-negra continuou empurrando o Coritiba, enquanto os comandados de Fernando Seabra, mesmo em desvantagem no placar, buscavam espaço, principalmente em jogadas pelas alas, para "espetar" o adversário. A missão, porém, ficou mais complicada quando Pedro Rocha foi expulso ainda aos 35 minutos de partida.
Na volta para o segundo tempo, o Flamengo, novamente, tentou abafar o Coritiba e criou boas chances. Em uma delas, Pedro Rangel voou no ângulo para evitar gol de Pedro, de cabeça. Com um a menos, a equipe de Seabra buscava aproximar as linhas para criar tramas para sólidas, mas encontrava obstáculos para chegar ao campo ofensivo. Em uma escapa pelo lado direito, porém, Sebastián Gómez finalizou e Rossi teve de fazer a defesa.
O Rubro-Negro ficou mais tranquilo após ampliar o placar com Pedro, que apareceu na área para escorar em um gol típico de centroavante. Fernando Seabra fez mudanças para tentar oxigenar a equipe paranaense, mas sem sucesso.
A equipe da casa, por sua vez, foi ganhando terreno e chegou ao terceiro, com Samuel Lino. Depois disso, a temperatura do jogo terminou, e pareceu apenas esperar o relógio passar para a arbitragem apitar o final.
Lances importantes
1x0. Aos 10 minutos do 1º tempo, Pedro pressionou a defesa do Coritiba, que falhou. O camisa 9 tocou de primeira para Samuel Lino, que finalizou da entrada da área, na saída do goleiro, para abrir o placar.
Espalma. Aos 26 minutos do 1º tempo, Luiz Araújo arriscou chute colocado, de fora da área, e o goleiro Pedro Rangel fez a defesa.
Expulso. Aos 35 minutos do 1º tempo, Pedro Rocha fez falta dura em Vitão. Após revisão no VAR, a arbitragem decidiu pelo cartão vermelho.
Por cima. Aos 15 minutos do 1º tempo, o Flamengo trocou passes e a bola chegou até Erick Pulgar, que ajeitou para Bruno Henrique. O camisa 27 chutou por cima do gol.
2x0. Aos 16 minutos do 2º tempo, Samuel Lino recebeu pela esquerda e cruzou rasteiro. Pedro apareceu na área e empurrou para o gol.
Para fora. Aos 22 minutos do 2º tempo, Breno Lopes cruzou, a bola passa por Felipe Jonatan e chegou Gustavo, que, sem marcação, e mandou para fora.
3x0. Aos 24 minutos do 2º tempo, Samuel Lino recebeu na frente da área, pela esquerda, ajeitou e bateu. A bola teve um desvio e encobriu Pedro Rangel e caiu dentro do gol.
FICHA TÉCNICA
FLAMENGO 3 x 0 CORITIBA
Competição: Campeonato Brasileiro
Data e horário: 30 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)
Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Daniel Luis Marques (SP)
VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
Catões amarelos: Pulgar, Evertton Araújo (FLA); Pedro Rocha (CFC)
Cartão vermelho: Pedro Rocha, do Coritiba, aos 35'/1ºT
Gols: Samuel Lino, do Flamengo, aos 10'/1ºT e aos 24'/2ºT; Pedro, do Flamengo, aos 16'/2ºT
Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz (João Victor), Vitão e Ayrton Lucas; Erick Pulgar (Saúl) e Evertton Araújo; Luiz Araújo (Wallace Yan), Samuel Lino (Everton Cebolinha), Bruno Henrique e Pedro (Caio Joshua). Técnico: Leonardo Jardim
Coritiba: Pedro Rangel; JP Chermont (Lucas Taverna), Tiago Coser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos (Vini Paulista), Sebástian Gómez (Wallisson Luiz) e Josué (Gustavo); Lavega (Felipe Jonatan), Breno Lopes e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra