SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A comissão técnica da seleção brasileira definiu neste sábado (30) a numeração do Brasil para a disputa da Copa do Mundo 2026 e confirmou que Neymar vai usar a histórica camisa 10 no torneio.

A numeração já será utilizada nos amistosos antes do Mundial, com o Panamá, neste domingo (31), e contra o Egito, no próximo sábado (6).

Camisa 10 do Brasil nas últimas três Copas do Mundo, Neymar contava com o apoio do elenco para voltar a usar o número na América do Norte.

Até então, Vinicius Junior era quem vestia a camisa eternizada por Pelé. O atacante do Real Madrid, porém, faz parte dos jogadores que desejavam ver Neymar novamente com a 10. Além disso, ele mantém forte ligação com a camisa 7, número que usa no clube espanhol.

Matheus Cunha, outro candidato a 10 no Mundial, vai ficar com a 9.

Veja a numeração do Brasil para a Copa:

1 - Alisson

2 - Wesley

3 - Gabriel Magalhães

4 - Marquinhos

5 - Casemiro

6 - Alex Sandro

7 - Vinicius Jr.

8 - Bruno Guimarães

9 - Matheus Cunha

10 - Neymar Jr.

11 - Raphinha

12 - Weverton

13 - Danilo

14 - Bremer

15 - Léo Pereira

16 - Douglas Santos

17 - Fabinho

18 - Danilo Santos

19 - Endrick

20 - Lucas Paquetá

21 - Luiz Henrique

22 - Gabriel Martinelli

23 - Ederson

24 - Ibañez

25 - Igor Thiago

26 - Rayan


