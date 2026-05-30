SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A comissão técnica da seleção brasileira definiu neste sábado (30) a numeração do Brasil para a disputa da Copa do Mundo 2026 e confirmou que Neymar vai usar a histórica camisa 10 no torneio.
A numeração já será utilizada nos amistosos antes do Mundial, com o Panamá, neste domingo (31), e contra o Egito, no próximo sábado (6).
Camisa 10 do Brasil nas últimas três Copas do Mundo, Neymar contava com o apoio do elenco para voltar a usar o número na América do Norte.
Até então, Vinicius Junior era quem vestia a camisa eternizada por Pelé. O atacante do Real Madrid, porém, faz parte dos jogadores que desejavam ver Neymar novamente com a 10. Além disso, ele mantém forte ligação com a camisa 7, número que usa no clube espanhol.
Matheus Cunha, outro candidato a 10 no Mundial, vai ficar com a 9.
Veja a numeração do Brasil para a Copa:
1 - Alisson
2 - Wesley
3 - Gabriel Magalhães
4 - Marquinhos
5 - Casemiro
6 - Alex Sandro
7 - Vinicius Jr.
8 - Bruno Guimarães
9 - Matheus Cunha
10 - Neymar Jr.
11 - Raphinha
12 - Weverton
13 - Danilo
14 - Bremer
15 - Léo Pereira
16 - Douglas Santos
17 - Fabinho
18 - Danilo Santos
19 - Endrick
20 - Lucas Paquetá
21 - Luiz Henrique
22 - Gabriel Martinelli
23 - Ederson
24 - Ibañez
25 - Igor Thiago
26 - Rayan