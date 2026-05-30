SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Lucas Beraldo pode não ostentar a condição de estrela no bilionário elenco do Paris Saint-Germain, mas foi fundamental para o clube neste sábado (30). O ex-defensor do São Paulo apareceu de forma decisiva na conquista do bicampeonato da Champions League sobre o Arsenal, convertendo a quinta e última cobrança dos franceses antes do erro de Gabriel Magalhães, que selou o título.

Com a frieza que lhe é característica, o jovem de 22 anos assumiu a responsabilidade no momento de maior tensão da temporada.

"Eu encarei com a tranquilidade de sempre", revelou Beraldo em entrevista à TNT. "Cabe a nós enxergar esse momento de maneira diferente. Tive a felicidade de entrar, marcar o pênalti e ajudar a fazer história no PSG. Agora vamos em busca do terceiro (título)", acrescentou.

A tática do 'sorriso' na marca da cal

Apesar do calor do momento, que apagou os detalhes imediatos de sua memória, o zagueiro soube explicar a estratégia usada para vencer o goleiro adversário. "Decidi (o que ia fazer) na hora. Consegui esperar o momento certo, olhar para o goleiro e virar o pé", detalhou o defensor.

A coragem do brasileiro foi elogiada por um dos grandes astros da equipe da capital francesa. O meio-campista português Vitinha fez questão de enaltecer o companheiro.

"Acho que se fala muito pouco do Beraldo. É um homem inacreditável, sempre com um sorriso no rosto, disponível para jogar e que nunca faz cara feia. Dá sempre tudo no treino. Eu já lhe agradeci. Além do grande jogador que é, posso dizer que é uma pessoa fantástica", exaltou.

A evolução com Luis Enrique

Em sua terceira temporada no futebol europeu, Beraldo segue em processo de buscar a sua evolução no PSG, mas confia no trabalho desenvolvido sob o comando do técnico Luis Enrique.

"Independentemente de jogar ou não, temos que entregar o melhor todos os dias e viver os planos que Deus tem para a nossa vida. Assim, a gente colhe essas coisas maravilhosas, que são únicas", afirmou. "O Luis Enrique é incrível. Ele consegue extrair o melhor de todos, jogue o atleta ou não. Só temos que agradecer a ele por nos fazer ver o futebol e a vida de forma diferente.", completou Beraldo.