SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Athletico-PR venceu o Mirassol por 1 a 0, na noite deste sábado (30) em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena da Baixada.

Esse foi o último jogo do Campeonato Brasileiro antes da parada para a Copa do Mundo. O torneio volta no dia 22 de julho.

Viveros marcou o gol do Athletico. O time está em 3° lugar, com 30 pontos. Já o Mirassol está na 18ª colocação, com 16 pontos.

A partida foi marcada por falha de arbitragem. No primeiro tempo, em lance de lateral, o bandeirinha marcou impedimento do Mirassol. Segundo a regra, lances de lateral não contam como impedimento.

Mirassol quase se segurou, mas cedeu resultado no final. O Leão do Interior passou grande parte do jogo se defendendo e viu a estratégia ser eficiente até o final do segundo tempo. Com a derrota, o Mirassol segue na zona de rebaixamento

Athletico é resiliente e marca no final. O Furacão se manteve no ataque durante grande parte dos 90 minutos e colheu os resultados no final do jogo. Leozinho passou para Viveros na pequena área, e o camisa 9 finalizou de primeira, garantindo o Furacão no G4.

Como foi o jogo

Primeiro tempo com os dois times ativos. Os primeiros 45 minutos foram marcados pela ofensividade das duas equipes. Tanto Athletico quanto Mirassol buscaram oportunidades para abrir o placar. O Leão do Interior teve sua melhor chance com Carlos Eduardo, que tentou encobrir o goleiro Santos com chute de fora da área. Já o Furacão retrucou com um chute de Claudinho na trave em jogada individual. No entanto, nenhum dos dois teve sucesso e as equipes foram para o intervalo empatadas.

Furacão pressionou durante o segundo tempo e garantiu vitória no final. Se o primeiro tempo contou com ambas equipes no ataque, o Athletico dominou grande parte dos 45 minutos finais. A recompensa veio quase no apagar das luzes. Viveros, o artilheiro da equipe paranaense, marcou mais um gol e garantiu os três pontos para o Athletico.

Jogo teve presença ilustre

Fora da lista final de Ancelotti, Bento esteve presente na Arena da Baixada. Revelado pelo Furacão, Bento foi vendido para o Al-Nassr em 2024.

O clube celebrou a presença nas redes sociais. Confira a publicação: