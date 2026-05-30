SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No último jogo antes da pausa para a Copa do Mundo, o Corinthians virou sobre o Grêmio e venceu por 3 a 1, neste sábado, no Rio Grande do Sul, em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Sem Memphis e Lingard, André brilhou. O volante marcou os dois primeiros gols do Timão, conseguindo a virada. Kaio César, que formou dupla de ataque com Yuri Alberto, também deixou o seu, balançando as redes pela primeira vez com a camisa do Alvinegro. Pelo lado do Grêmio, Gabriel Mec foi quem abriu o placar.
Com o triunfo, a equipe de Fernando Diniz chega a 24 pontos e salta para 9º lugar, se afastando da zona de rebaixamento. Já o Grêmio estaciona nos 21 pontos e fica na 15ª colocação, perto do Z4.
Esta foi a última partida das duas equipes antes da pausa para a Copa do Mundo. O Brasileirão retornará apenas em julho.
Sem estrelas, sem problemas
Fernando Diniz não pôde contar com Memphis Depay nem Jesse Lingard para o último jogo do Corinthians antes da pausa para a Copa do Mundo. O camisa 10 já se apresentou à seleção da Holanda na preparação para o Mundial, enquanto o meia-atacante inglês foi liberado para retornar a seu país natal para tratar de problemas familiares.
A ausência das estrelas internacionais, entretanto, não foi sentida. Ainda que tenha saído atrás do jogo, o Corinthinas conseguiu a virada com dois gols do volante André, que vinha de fase ruim recentemente. Além dele, Kaio César, que formou dupla de ataque com Yuri Alberto, marcou seu primeiro gol pelo Timão para garantir o triunfo - o camisa 9 ainda foi autor de duas assistências.
Dupla estreia no gol
Sem seus dois primeiros goleiros disponíveis, o Grêmio teve duas estreias no gol. O titular Weverton já se apresentou à seleção brasilera para a Copa do Mundo, enquanto o reserva Gabriel Grando estava machucado. Com isso, Thiago Beltrame fez sua estreia na meta gremista e teve um bom primeiro tempo.
No entanto, o sonho da estreia virou pesadelo aos 29 minutos, quando ele acertou Matheus Bidu e foi expulso direto. Dessa forma, Gabriel Menegon, de apenas 17 anos, teve que entrar no lugar de Gabriel Mec, também fazendo sua estreia entre os profissionais.
Como foi o jogo
O Grêmio começou embalado e não demorou a abrir o placar com sua principal promessa. Viery deu bote certeiro em Matheuzinho e acionou Gabriel Mec, que carregou pela esquerda. Raniele conseguiu cortar, mas acabou "dando um passe" para Carlos Vinícius, que ficou cara a cara com Hugo Souza e tirou do goleiro. Breno Bidon até salvou em cima da linha, mas Gabriel Mec apareceu para marcar aos 6 minutos.
Atrás do placar, o Corinthians cresceu no jogo e criou mais chances, mas parou no goleiro Thiago Beltrame, que estava fazendo sua estreia como profissional. Primeiro, Garro cobrou falta rasteira, e o arqueiro espalmou para escanteio. Em seguida, Yuri Alberto parou duas vezes em Beltrame. Kaio César também foi frustrado pelo goleiro, e Gabriel Paulista levou perigo em chute que passou à esquerda do gol.
A pressão do Alvinegrou continuou até o final do primeiro tempo e resultou em gol de empate de André. Após cruzamento de Breno Bidon, a bola pingou e Viery tentou cortar de cabeça, mas acabou mandando ela para a ponta da área. O volante do Timão chegou enchendo o pé e acertou um míssil indefensável para Thiago Beltrame, aos 46 minutos. Ainda antes do intervalo, Raniele quase virou em cabeçada perigosa.
A etapa final começou mais agitada, com chances de ambos os lados e os goleiros aparecendo. Logo no início, Garro finalizou no meio, e Beltrame segurou com firmeza. Depois, Braithwaite furou cara a cara com Hugo, mas ficou com a bola e rolou para trás. Gabriel Mec chegou finalizando, e o goleiro do Timão foi ágil para fazer ótima defesa. Por fim, Carlos Vinícius tentou de cabeça, mas Gustavo Henrique afastou.
Assim como no primeiro tempo, o Corinthians passou a ficar mais com a bola e conseguiu a virada com dois gols em dois minutos. Primeiro, Yuri Alberto recebeu de Garro e deixou com André, que recebeu na velocidade e, cara a cara com Beltrame, marcou seu segundo gol no jogo. Em seguida, Kaio César tabelou com Yuri, deixou Viery na saudade e bateu forte para fazer 3 a 1.
A situação do Grêmio ficou ainda pior aos 29 minutos, quando o goleiro Thiago Beltrame foi expulso. Rodrigo Garro mandou bola por cima e deixou Matheus Bidu cara a cara com o arqueiro, que chegou atrasado e acertou o jogador do Corinthians. Sendo assim, o Grêmio teve que acionar seu quarto goleiro, Gabriel Menegon, de apenas 17 anos, que também estreou como profissional.
Depois da expulsão, o Corinthians controlou a partida até o apito final. Irritada com a equipe, a torcida do Grêmio ainda ironizou e gritou 'olé' para o adversário.
FICHA TÉCNICA
Grêmio 1 x 3 Corinthians
Campeonato Brasileiro - 18ª rodada
Data: 30 de maio de 2026 (sábado)
Horário: 17h30 (de Brasília)
Local: Arena do Grêmio, no Rio Grande do Sul (RS)
Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
Assistentes: Luanderson dos Santos (BA) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
VAR: Marco Aurélio Ferreira (MG)
Gols: Gabriel Mec (6'/1ºT) (GRE); André (46'/1ºT e 19'/2ºT) e Kaio César (21'/2ºT) (COR)
Cartões amarelos: Viery, Wagner Leonardo e Enamorado (GRE); Rodrigo Garro e Kaio César (COR)
Cartão vermelho: Thiago Beltrame (GRE)
Grêmio: Thiago Beltrame; Marcos Rocha (João Pedro), Wagner Leonardo, Viery e Pedro Gabriel; Arthur, Leo Pérez e Gabriel Mec (Gabriel Menegon); Tetê (Enamorado), Braithwaite (Amuzu) e Carlos Vinícius (André Henrique). Técnico: Luís Castro.
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Allan), André (Carrillo), Breno Bidon (Matheus Pereira) e Rodrigo Garro (Dieguinho); Kaio César (Labyad) e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.