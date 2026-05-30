SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Bahia encerrou uma incômoda sequência de oito partidas sem vitória ao derrotar o Botafogo por 2 a 1 neste sábado (30), na Arena Fonte Nova, pela 18ª rodada do Brasileirão 2026. A virada dos baianos teve como ponto de partida um erro surreal da defesa do time carioca, que viu o fim de uma invencibilidade de quatro partidas.

No começo do primeiro tempo, Huguinho marcou um golaço de fora da área e colocou os visitantes na frente. Mas, na etapa final, já depois da expulsão do goleiro Neto, a defesa botafoguense entregou o empate. Ferraresi fez um recuo para o goleiro Raul, que não conseguiu dominar e deixou a bola entrar na própria meta. No fim, o Botafogo foi castigado e levou a virada, com gol do zagueiro David Duarte.

Com o resultado, o Bahia chega a 26 pontos, na sexta posição do Brasileirão, e abre uma distância confortável para o próprio Botafogo, que permanece com 22, em 11º lugar. Agora, as equipes voltam a jogar apenas a partir de 22 de julho, depois da disputa da Copa do Mundo. Na 19ª rodada da competição, o Botafogo receberá o Santos, enquanto o Bahia irá visitar o Atlético-MG.

Lances importantes

1 a 0 Fogão! Huguinho fez o corte, carregou a bola pelo meio e arriscou de fora da área, no ângulo do goleiro Ronaldo, marcando um golaço.

Resposta do Bahia. Gilberto aproveitou cobrança de falta de Rodrigo Nestor e cabeceou com muito perigo. A bola beliscou a trave do Botafogo.

Botafogo insiste. O time carioca passou a pressionar. Cristian Medina pegou o rebote do goleiro Ronaldo e finalizou para o gol. Erick, quase em cima da linha, evitou o gol carioca.

Lance polêmico. Pouco antes do intervalo, Neto, goleiro do Botafogo, foi punido com a regra dos oito segundos, reclamou com o árbitro e acabou expulso de campo.

Gol inusitado. O empate do Bahia saiu aos 11 minutos do segundo tempo, em um erro inacreditável do Botafogo. O zagueiro Ferraresi fez o recuo e viu o goleiro Raul falhar no domínio. A bola entrou de mansinho na meta carioca.

Raul se recupera. O Bahia permaneceu dominando as ações. Ramos Mingo finalizou após passe de Everaldo e parou na defesa do goleiro botafoguense.

Virada do Bahia. Nos acréscimos, após muita pressão, o zagueiro David Duarte apareceu na área do Botafogo e aproveitou passe de Everaldo para definir a vitória: 2 a 1.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 2 x 1 BOTAFOGO

Data e horário: 30 de maio de 2026, às 17h30 (de Brasília)

Competição: Campeonato Brasileiro - 18ª rodada

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (Bahia)

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Cartões amarelos: Huguinho, Montoro, Cristian Medina, Newton e Ferraresi (BOT); Ademir e Erick (BAH)

Cartões vermelhos: Neto (BOT)

Gols: Huguinho, aos 6'/1°T (BOT); Ferraresi (contra), aos 11'/2°T, David Duarte, aos 46'/2ºT (BAH)

BAHIA: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Zé Guilherme (Sanabria); Caio Alexandre (Everton Ribeiro), Erick e Rodrigo Nestor; Cristian Oliveira (Ademir); Willian José (Marcos Victor) e Erick Pulga (Everaldo).

Técnico: Rogério Ceni

BOTAFOGO: Neto, Mateo Ponte, Ferraresi, Justino (Chris Ramos) e Allex Teles, Huguinho, Medina (Newton) e Montoro (Santi Rodríguez); Villalba (Raul), Arthur Cabral e Kauan Toleto (Matheus Martins).

Técnico: Franclim Carvalho.