SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Luiz Otávio Mesquita, filho de Otávio Mesquita, venceu Matheus Martins, ex-A Fazenda, por decisão unânime dos juízes na quarta luta do Fight Music Show 8, na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo.
Matheus Martins surpreendeu Mesquita e conectou bons golpes. O olho esquerdo de Luiz Otávio ficou bem inchado e sangrou bastante durante a luta.
Mesquita foi superior nos rounds finais da luta, conseguiu encurralar seu adversário no ringue e convenceu os juízes que venceu o combate por decisão unânime.
Essa é a terceira participação de Luiz Otávio Mesquita no Fight Music Show, e essa é a sua terceira vitória. Em 2024, ele venceu o ex-ator de "Carrossel" Thomaz Costa por decisão unânime.
No ano passado, ele venceu o cantor Nego do Borel por nocaute técnico no quinto round.
Card completo do FMS 8 e resultados
Peso-casado até 80kg: Acelino Popó Freitas x Whinderson Nunes
Super-meio-médio: Iago Freitas x Italo Luan
Peso-casado até 90kg: Kleber Bambam x Davi Brito
Peso-casado até 65kg: Biel x Nego do Borel
Peso-casado até 66kg: Fernanda Lacerda x Zoo
Peso-pesado: Tyson Tigre x Leleco Guimarães
Peso-casado até 69kg: Luiz Otávio Mesquita x Matheus Martins (vitória de Luiz Otávio Mesquita)
Peso-casado até 66kg: Rômulo Deu Cria x Dynho Alves (vitória de Dynho Alves)
Peso-casado até 65kg: Deborah Albuquerque x Raissa Barbosa (vitória de Raissa Barbosa)
Peso-pesado: Reyphysique e O Pai Solteiro x Rodrigo América e Japa Morfo (vitória de Reyphysique e O Pai Solteiro)