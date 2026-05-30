SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fernanda Lacerda, mais conhecida como Mendigata, venceu Zoo por decisão unânime dos juízes na sexta luta do Fight Music Show 8, na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo.
O combate feminino na noite deste sábado (30) teve cinco rounds de dois minutos, e a Mendigata tomou conta das ações da luta desde o início.
Fernanda Lacerda aproveitou a experiência que tinha no ringue (essa foi sua terceira participação no FMS) e levou vantagem da lentidão de Zoo.
Durante o quarto round, Mendigata e Zoo tiveram um momento de trocação franca, mas a luta foi paralisada após o peito de Mendigata pular para fora do top.
Card completo do FMS 8 e resultados
Peso-casado até 80kg: Acelino Popó Freitas x Whinderson Nunes
Super-meio-médio: Iago Freitas x Italo Luan
Peso-casado até 90kg: Kleber Bambam x Davi Brito
Peso-casado até 65kg: Biel x Nego do Borel
Peso-casado até 66kg: Fernanda Lacerda x Zoo (vitória de Fernanda Lacerda)
Peso-pesado: Tyson Tigre x Leleco Guimarães (empate em decisão dos árbitros)
Peso-casado até 69kg: Luiz Otávio Mesquita x Matheus Martins (vitória de Luiz Otávio Mesquita)
Peso-casado até 66kg: Rômulo Deu Cria x Dynho Alves(vitória de Dynho Alves)
Peso-casado até 65kg: Deborah Albuquerque x Raissa Barbosa (vitória de Raissa Barbosa)
Peso-pesado: Reyphysique e O Pai Solteiro x Rodrigo América e Japa Morfo (vitória de Reyphysique e O Pai Solteiro)