SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fernanda Lacerda, mais conhecida como Mendigata, venceu Zoo por decisão unânime dos juízes na sexta luta do Fight Music Show 8, na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo.

O combate feminino na noite deste sábado (30) teve cinco rounds de dois minutos, e a Mendigata tomou conta das ações da luta desde o início.

Fernanda Lacerda aproveitou a experiência que tinha no ringue (essa foi sua terceira participação no FMS) e levou vantagem da lentidão de Zoo.

Durante o quarto round, Mendigata e Zoo tiveram um momento de trocação franca, mas a luta foi paralisada após o peito de Mendigata pular para fora do top.

Card completo do FMS 8 e resultados

Peso-casado até 80kg: Acelino Popó Freitas x Whinderson Nunes

Super-meio-médio: Iago Freitas x Italo Luan

Peso-casado até 90kg: Kleber Bambam x Davi Brito

Peso-casado até 65kg: Biel x Nego do Borel

Peso-casado até 66kg: Fernanda Lacerda x Zoo (vitória de Fernanda Lacerda)

Peso-pesado: Tyson Tigre x Leleco Guimarães (empate em decisão dos árbitros)

Peso-casado até 69kg: Luiz Otávio Mesquita x Matheus Martins (vitória de Luiz Otávio Mesquita)

Peso-casado até 66kg: Rômulo Deu Cria x Dynho Alves(vitória de Dynho Alves)

Peso-casado até 65kg: Deborah Albuquerque x Raissa Barbosa (vitória de Raissa Barbosa)

Peso-pesado: Reyphysique e O Pai Solteiro x Rodrigo América e Japa Morfo (vitória de Reyphysique e O Pai Solteiro)


