SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos venceu o Vitória por 3 a 1, na noite deste sábado (30), na Vila Belmiro em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Miguelito, Barreal e Gabigol fizeram os gols do Santos. Renê diminuiu para o Vitória. O Santos está na 15ª posição, com 21 pontos. Já o Vitória está na 12ª posição, com 22 pontos.
Este foi o último jogo das equipes antes da pausa para a Copa do Mundo. O torneio volta no dia 22 de julho.
O camisa 9 do Santos foi expulso por gesto obsceno. Após comemoração de gol, Gabigol fez gesto que, após revisão do VAR, levou à sua expulsão.
Santos chega mais tranquilo na parada da Copa. Após passar de fase da Sulamericana no meio da semana, o Santos conquista uma vitória importante no último jogo antes da parada para a Copa do Mundo, ficando fora do Z4 por enquanto. O Peixe torce para uma derrota do Vasco da Gama contra o Atlético-MG para garantir ficar fora da zona de rebaixamento durante a parada.
Vitória tem balde de água fria após boa sequência. Vindo de vitória contra o Internacional pelo Brasileirão e da classificação para a final da Copa do Nordeste, o time baiano sofre uma derrota que impede sua aproximação dos times que fecham o G6.
Como foi o jogo
Primeiro tempo de poucas oportunidades, e Santos aproveita. Nenhum dos dois times foi muito criativo nos primeiros 45 minutos, mas dentre as duas, o Santos foi quem aproveitou mais. Miguelito arriscou de fora da área e abriu o placar. Na vez do Vitória, Renê parou em Brazão. Nenhuma das equipes tiveram oportunidades claras além dessas.
Segundo tempo intenso. Se os 45 minutos iniciais foram de pouca ação, os 45 finais foram marcados pela intensividade. Além de três dos quatro gols terem sido marcados nessa metade, o período também contou com a expulsão de Gabigol. Ambas as equipes se arriscaram mais, porém, o Alvinegro se saiu melhor, aproveitando sua melhor sequência na partida para ampliar o placar para 3 a 0. O Vitória até diminuiu, mas não buscou o empate.
Lances importantes
Santos quase abre o placar. Aos 17 minutos, Gabigol ajeita para Miguelito na esquerda da área e o meia finaliza em cima de Gabriel Vasconcelos.1x0! Aos 18 minutos, Miguelito bateu de fora da área, a bola bateu no calcanhar do defensor do Vitória e entrou no fundo do gol do time baiano.
Vitória quase empata. Aos 22 minutos do primeiro tempo, Renê Sousa costura toda a defesa pela esquerda, invade a área, finaliza de direita e Gabriel Brazão espalma para escanteio.
Vitória tem primeira chance do segundo tempo. Aos 2 minutos, Matheusinho ganhou no pé de ferro na direita da grande área e finalizou forte. Gabriel Brazão defendeu.
2x0! Aos 8 minutos do segundo tempo, Barreal acerta um foguete de fora da área no ângulo de Gabriel e amplia o placar para o Alvinegro.
Mais um, 3 a 0! Aos 10 minutos, cruzou para a pequena área e Gabriel cabeceou para o fundo do gol.
Gabigol expulso por gesto obsceno. Aos 14 minutos, após fazer o gol, o camisa 9 do Santos fez um gesto obsceno. No lance, Rafael Klein não viu. Porém, após revisão, ele deu o vermelho para Gabriel.
Vitória diminui! Aos 29 minutos, Diego Tarzia é lançado na esquerda da área, coloca na segunda trave e Renê Sousa cabeceia no contrapé de Gabriel Brazão.
FICHA TÉCNICA
SANTOS 3 X 1 VITÓRIA
Data e horário: 30 de maio de 2026, às 20:00 (de Brasília)
Competição: 18ª rodada do Campeonato Brasileiro
Local: Vila Belmiro
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein
Assistentes: Maira Mastella Moreira e Mauricio Coelho Silva Penna
VAR: Wagner Reway
Cartões amarelos: William Arão (SAN); Caíque (VIT), Luan Cândido (VIT) e Renê (VIT)
Cartões vermelhos: Gabigol (SAN)
Gols: Miguelito (SAN)
SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres (João Ananias) e Escobar; Willian Arão, Oliva (Samuel Pierri), Miguelito (Rony), Gabriel Bontempo (Davizinho) e Álvaro Barreal (Rollheiser); Gabriel Barbosa. Técnico: Cuca.
VITÓRIA: Gabriel; Cáique (Diego Tarzia), Neris (Renato Kayzer), Luan Cândido, Claudinho (Marinho) e Jamerson; Baralhas (Emanuel Martínez) (Osvaldo) e Zé Vitor; Erick, Renê e Matheuzinho. Técnico: Jair Ventura.