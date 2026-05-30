Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo

1 - Palmeiras - 38 - 17 - 11 - 5 - 1 - 29 - 13 - 16

2 - Flamengo - 34 - 17 - 10 - 4 - 3 - 31 - 16 - 15

3 - Athletico-PR - 30 - 18 - 9 - 3 - 6 - 24 - 18 - 6

4 - Fluminense - 30 - 17 - 9 - 3 - 5 - 27 - 22 - 5

5 - Red Bull Bragantino - 26 - 17 - 8 - 2 - 7 - 22 - 18 - 4

6 - Bahia - 26 - 17 - 7 - 5 - 5 - 25 - 23 - 2

7 - Coritiba - 26 - 18 - 7 - 5 - 6 - 24 - 24 - 0

8 - São Paulo - 25 - 17 - 7 - 4 - 6 - 23 - 19 - 4

9 - Corinthians - 24 - 18 - 6 - 6 - 6 - 18 - 19 - (-1)

10 - Cruzeiro - 23 - 17 - 6 - 5 - 6 - 23 - 27 - (-4)

11 - Botafogo - 22 - 17 - 6 - 4 - 7 - 31 - 31 - 0

12 - Vitória - 22 - 17 - 6 - 4 - 7 - 21 - 25 - (-4)

13 - Atlético-MG - 21 - 17 - 6 - 3 - 8 - 21 - 23 - (-2)

14 - Internacional - 21 - 17 - 5 - 6 - 6 - 20 - 19 - 1

15 - Santos - 21 - 18 - 5 - 6 - 7 - 26 - 29 - (-3)

16 - Grêmio - 21 - 18 - 5 - 6 - 7 - 20 - 23 - (-3)

17 - Vasco - 20 - 17 - 5 - 5 - 7 - 22 - 28 - (-6)

18 - Mirassol - 16 - 17 - 4 - 4 - 9 - 18 - 24 - (-6)

19 - Remo - 15 - 17 - 3 - 6 - 8 - 20 - 29 - (-9)

20 - Chapecoense - 9 - 16 - 1 - 6 - 9 - 17 - 32 - (-15)


