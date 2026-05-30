Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo
1 - Palmeiras - 38 - 17 - 11 - 5 - 1 - 29 - 13 - 16
2 - Flamengo - 34 - 17 - 10 - 4 - 3 - 31 - 16 - 15
3 - Athletico-PR - 30 - 18 - 9 - 3 - 6 - 24 - 18 - 6
4 - Fluminense - 30 - 17 - 9 - 3 - 5 - 27 - 22 - 5
5 - Red Bull Bragantino - 26 - 17 - 8 - 2 - 7 - 22 - 18 - 4
6 - Bahia - 26 - 17 - 7 - 5 - 5 - 25 - 23 - 2
7 - Coritiba - 26 - 18 - 7 - 5 - 6 - 24 - 24 - 0
8 - São Paulo - 25 - 17 - 7 - 4 - 6 - 23 - 19 - 4
9 - Corinthians - 24 - 18 - 6 - 6 - 6 - 18 - 19 - (-1)
10 - Cruzeiro - 23 - 17 - 6 - 5 - 6 - 23 - 27 - (-4)
11 - Botafogo - 22 - 17 - 6 - 4 - 7 - 31 - 31 - 0
12 - Vitória - 22 - 17 - 6 - 4 - 7 - 21 - 25 - (-4)
13 - Atlético-MG - 21 - 17 - 6 - 3 - 8 - 21 - 23 - (-2)
14 - Internacional - 21 - 17 - 5 - 6 - 6 - 20 - 19 - 1
15 - Santos - 21 - 18 - 5 - 6 - 7 - 26 - 29 - (-3)
16 - Grêmio - 21 - 18 - 5 - 6 - 7 - 20 - 23 - (-3)
17 - Vasco - 20 - 17 - 5 - 5 - 7 - 22 - 28 - (-6)
18 - Mirassol - 16 - 17 - 4 - 4 - 9 - 18 - 24 - (-6)
19 - Remo - 15 - 17 - 3 - 6 - 8 - 20 - 29 - (-9)
20 - Chapecoense - 9 - 16 - 1 - 6 - 9 - 17 - 32 - (-15)