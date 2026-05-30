TERESÓPOLIS, RJ (FOLHAPRESS) - A caminho da Copa do Mundo, a seleção se despede da torcida brasileira na noite de domingo (31). Em um amistoso com ares de festa, mas também de ajustes da formação a ser utilizada por Carlo Ancelotti na América do Norte, o time vai enfrentar o Panamá no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro -às 18h30, com transmissão de Globo, SporTV e ge tv.

Os ingressos estão esgotados desde o dia da abertura das vendas, 14 de maio, quando ainda não se sabia se Neymar seria convocado. Ele foi, mas, novamente lesionado, não estará em campo. O problema em sua panturrilha direita é mais sério do que vinha sendo divulgado, e até mesmo sua participação no Mundial está em risco.

O atacante de 34 anos, por enquanto, vai sendo submetido a tratamento e trabalha para mostrar que terá condições de jogar nos Estados Unidos. E a equipe começa a ganhar forma, ainda que nem todos os 26 atletas chamados para o torneio estejam à disposição do comandante italiano neste momento.

A dupla de zaga titular só vai se juntar ao grupo em Nova Jersey. Marquinhos, do Paris Saint-Germain, e Gabriel Magalhães, do Arsenal, foram liberados da primeira parte da preparação, em Teresópolis e no Rio, por causa da final da Liga dos Campeões da Europa, no sábado (30). O mesmo vale para Martinelli, do Arsenal, provável reserva do ataque de Ancelotti.

Bremer e Léo Pereira ficarão com as vagas na defesa. E o restante do time já terá um desenho próximo daquele que deverá ser adotado na primeira rodada da Copa do Mundo. No esboço inicial, Luiz Henrique aparece ao lado de Matheus Cunha, Raphinha e Vinicius Junior no quarteto de ataque, bastante móvel, sem um centroavante fixo.

"A Copa do Mundo já começou", afirmou o volante Casemiro. "O jogo vai oferecer uma conexão legal com o povo brasileiro. O Maracanã é uma casa da seleção brasileira. Então, vai ser bem legal, bem empolgante para a gente. Vai ser importante ter essa despedida, e o que nós queremos é fazer um grande jogo."

O adversário da noite estará no Mundial, graças a uma campanha sem derrota nas Eliminatórias. O Panamá liderou uma chave que tinha Suriname, Guatemala e El Salvador, com três vitórias e três empates. Nos amistosos deste ano, empatou com a Bolívia (1 a 1), perdeu para o México (1 a 0), empatou com a África do Sul (1 a 1) e venceu o segundo duelo com a África do Sul (2 a 1).

Terminado o amistoso, a delegação da seleção brasileira passará a noite no Rio e embarcará na segunda-feira (1º) para os Estados Unidos, em voo direto para Nova York. Os atletas ficarão hospedados na região de Nova Jersey e realizarão suas atividades no centro de treinamento do New York Red Bulls.

Haverá mais um amistoso, no próximo sábado (6), contra o Egito, em Cleveland, já com a presença dos envolvidos na decisão da Liga dos Campeões. A partir daí, será contagem regressiva para a estreia no Mundial, contra Marrocos, em 13 de junho, em East Rutherford. No Grupo C, a equipe enfrentará ainda Haiti (19 de junho, na Filadélfia) e Escócia (24 de junho, em Miami Gardens).

Brasil x Panamá

Data: 31 de maio de 2026 (domingo), às 18h30

Local: estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: Globo, SporTV e ge tv

Árbitro: Daniel Schlager (ALE)

Assistentes: Sven Washitzki-Günther (ALE) e Rafael Foltyn (ALE)

VAR: Robert Schröder (ALE)

Brasil

Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Raphinha e Vinicius Junior. Técnico: Carlo Ancelotti

Panamá

Mosquera; Córdoba, Ramos e Escobar; Murillo, Godoy, Carrasquilla, Martínez e Gutiérrez; Díaz e Waterman. Técnico: Thomas Christiansen