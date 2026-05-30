SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nego do Borel venceu Biel por decisão unânime dos juízes na luta entre cantores do card do Fight Music Show 8, na noite deste sábado (30), na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo.
O duelo ficou marcado por vaias da torcida. Nego do Borel e Biel fizeram muitas fintas, mas tiveram pouca ação em cima do ringue.
Biel fez poucos ataques, e Nego do Borel conseguiu convencer os juízes de que foi o vencedor da luta.
Essa é a terceira participação de Nego do Borel no FMS. Ele sofreu nocautes para MC Gui (FMS 4) e Luiz Otávio Mesquita (FMS 5), e conquistou sua vitória contra Rômulo "Deu Cria", no FMS 7.
"Pode vaiar. Quanto mais você vaia, mais eu treino", disse Nego do Borel ao ouvir vaias na entrevista pós-luta.
Card completo do FMS 8 e resultados
Peso-casado até 80kg: Acelino Popó Freitas x Whinderson Nunes
Super-meio-médio: Iago Freitas x Italo Luan
Peso-casado até 90kg: Kleber Bambam x Davi Brito
Peso-casado até 65kg: Biel x Nego do Borel (vitória de Nego do Borel)
Peso-casado até 66kg: Fernanda Lacerda x Zoo (vitória de Fernanda Lacerda)
Peso-pesado: Tyson Tigre x Leleco Guimarães (empate em decisão dos árbitros)
Peso-casado até 69kg: Luiz Otávio Mesquita x Matheus Martins (vitória de Luiz Otávio Mesquita)
Peso-casado até 66kg: Rômulo Deu Cria x Dynho Alves(vitória de Dynho Alves)
Peso-casado até 65kg: Deborah Albuquerque x Raissa Barbosa (vitória de Raissa Barbosa)
Peso-pesado: Reyphysique e O Pai Solteiro x Rodrigo América e Japa Morfo (vitória de Reyphysique e O Pai Solteiro)