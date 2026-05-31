SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Kleber Bambam superou um início ruim de luta e venceu Davi Brito por nocaute no sexto round no duelo entre campeões do BBB no card do Fight Music Show 8, na noite deste sábado (30), na Arena Mercado Livre Pacaembu, em São Paulo.
Davi iniciou bem o combate, conectando bons golpes em Bambam e obrigando o campeão do BBB 1 a agarrar. O juiz tirou pontos de Bambam nos dois primeiros rounds.
Bambam melhorou conforme os rounds foram avançando, já que Davi Brito sentiu muito o cansaço.
Os dois lutadores estavam exaustos no final da luta, mas com 1 minutos e 59 segundos do último round Bambam acertou um uppercut que levou Davi ao nocaute.
Bambam desafiou Naldo e Whindersson após a vitória: "Naldo Benny, cadê você? Você é mentiroso, mente para o Brasil. Você já teve problema com a sua mulher, quis bater em mulher. Vem aqui comigo que eu vou te bater para aprender a ser homem. Vocês querem o Naldo ou não? É isso aí Naldo, tá dado o recarregado. Whindersson Nunes, hoje você vai ser intimiado, vai apanhar do Popó e eu te desafio".
Card completo do FMS 8 e resultados
Peso-casado até 80kg: Acelino Popó Freitas x Whinderson Nunes
Super-meio-médio: Iago Freitas x Italo Luan
Peso-casado até 90kg: Kleber Bambam x Davi Brito (vitória de Bambam)
Peso-casado até 65kg: Biel x Nego do Borel (vitória de Nego do Borel)
Peso-casado até 66kg: Fernanda Lacerda x Zoo (vitória de Fernanda Lacerda, a Mendigata)
Peso-pesado: Tyson Tigre x Leleco Guimarães (empate em decisão dos árbitros)
Peso-casado até 69kg: Luiz Otávio Mesquita x Matheus Martins (vitória de Luiz Otávio Mesquita)
Peso-casado até 66kg: Rômulo Deu Cria x Dynho Alves (vitória de Dynho Alves)
Peso-casado até 65kg: Deborah Albuquerque x Raissa Barbosa (vitória de Raissa Barbosa)
Peso-pesado: Reyphysique e O Pai Solteiro x Rodrigo América e Japa Morfo (vitória de Reyphysique e O Pai Solteiro)