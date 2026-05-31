SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A polícia francesa deteve 45 pessoas neste sábado (30), após a conquista da Champions League do PSG sobre o Arsenal nos pênaltis por 4 a 3, depois do empate no tempo normal por 1 a 1. Torcedores cometeram atos de violência e os policiais interviram durante a confusão.

Segundo a polícia parisiense, grupos de pessoas cometeram vandalismo contra lojas e carros. Estimasse que mais de 20 mil pessoas compuseram a movimentação para comemorar o título na Champs-Élysées.

Até as 22h (17h de Brasília), as autoridades confirmaram a prisão dos 45 indivíduos, que participavam das ações. Um grupo tentou ainda invadir uma delegacia, mas foi dispersado, ainda segundo os policiais.

Um membro da polícia saiu ferido. O confronto foi marcado ainda por sinalizadores, utilizados também pela torcida da equipe francesa.

Kai Havertz abriu o placar pelo Arsenal, enquanto Dembélé empatou de pênalti. O duelo foi resolvido nas penalidades: Beraldo marcou o último pelo PSG, assistindo ao compatriota Gabriel Magalhães isolar por cima do gol de Safonov.