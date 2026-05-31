SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O San Antonio Spurs, de Victor Wembanyama, venceu o Oklahoma City Thunder de Shai Gilgeous-Alexander, em confronto acirrado neste sábado (30), por 111 a 103, foi campeão da Conferência Oeste e vai disputar a decisão da NBA contra o New York Knicks, vencedor do lado leste. O duelo foi decidido na sétima partida, por 4 a 3.
O gigante francês foi escolhido MVP da temporada, com 22 pontos anotados neste último jogo. O atleta foi o maior pontuador da equipe na partida e o destaque da equipe na temporada.
O primeiro jogo da final entre Spurs e Knicks será na próxima quarta-feira (03), a partir de 21h30 (de Brasília). A equipe de Nova Iorque bateu os Cavaliers num atropelo, por 4 a 0.
Primeiro tempo
Os Spurs bateram o Oklahoma na primeira etapa, com show de Stephon Castle e Devin Vassell, por 32 a 25. O grandalhão Victor Wembanyama até pontuou, mas não foi o grande destaque do período.
Shai Gilgeous-Alexander marcou duas cestas de dois e anotou outros dois livres, mas não pôde superar o rival. McCain, destaque do Oklahoma, ainda diminuiu a vitória com três pontos na reta final.
Os visitantes chegaram a abrir 14 pontos de vantagem e viram os donos da casa diminuírem para sete, mas asseguraram o bom resultado.
Segundo tempo
O Oklahoma até bateu os Spurs por 28 a 24, com Shai destruindo em quadra, mas não foi o suficiente para passar a frente no placar. Apesar de diminuir a vantagem para apenas três pontos, Julian Champagnie fez de tudo e soube manter o bom resultado pelo lado do San Antonio.
Além de Champagnie, Dylan Harper também foi importante no confronto no segundo tempo, anotando três pontos e mais dois rebotes.
Terceiro tempo
A vantagem continuou em três pontos e novamente pelo lado dos Spurs, apesar do empate por 24 a 24. Apesar de mais uma vez muito acirrado, os visitantes souberam assegurar o bom confronto disputado.
Mais uma vez, Champagnie atropelou os rivais, com participação fundamental também outra vez de Wembanyama. O francês anotou seis pontos e mais quatro rebotes, marcando ainda um de dois lances livres.
Quarto tempo
Os Spurs pararam o "trem" Shai Gilgeous-Alexander, que marcou 35 pontos na partida, e asseguraram o título da Conferência Oeste desta temporada, por 111 a 103. A vitória no último tempo aconteceu por cinco pontos de diferença, por 31 a 26.
Wembanyama cresceu ainda mais no último quarto de jogo, mas contou com participação muito forte dos companheiros Dylan Harper, Champagnie e Castle, novamente.
Pelo Oklahoma, Cason Wallace atuou por 12 minutos e chegou a marcar quatro cestas de três uma de dois. O atleta foi o segundo maior pontuador da equipe na partida, com 17 pontos e outros sete rebotes.