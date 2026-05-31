SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Popó venceu Whindersson Nunes por decisão unânime dos juízes na luta principal do Fight Music Show 8, na noite deste sábado, na Arena Mercado Livre Pacaembu, em São Paulo.
Os dois se divertiram no ringue e trocaram sorrisos nos oito rounds de luta. O combate teve um clima de amistoso, e o público vaiou no intervalo dos rounds.
Essa foi a revanche entre Popó e Whindersson. A primeira luta entre eles aconteceu em janeiro de 2022, na primeira edição do Fight Music Show, e a luta terminou empatada na decisão dos juízes.
Primeiro round: Popó e Whindersson começaram se movimentando bastante, mas desferiram golpes com pouca potência. Round protocolar.
Segundo round: Popó acertou alguns golpes em Whindersson e deixou o nariz do humorista sangrando. O heptacampeão mundial controlou totalmente o round.
Terceiro round: Popó seguiu dominando as ações no ringue e provocou Whindersson com movimentações. A luta seguiu com pouca ação.
Quarto round: Whindersson e Popó seguiram fazendo graças no ringue e trocando golpes de pouca intensidade. Até o árbitro foi atingido por um deles e sorriu.
Quinto round: Popó mostrou mais do seu boxe e deixou Whindersson Nunes com olho direito inchado. No soar do gongo, o humorista também acusou dor na região da cintura após um golpe de Popó.
Sexto round: o ritmo de amistoso seguiu na luta. Popó pareceu não usar toda a potência de seus golpes, e Whindersson passou a sentir o cansaço.
Sétimo e oitavo round: Popó fez o que quis com o Whindersson. Só deixou o tempo passar e ataca quando queria. Parecia um treino de exibição.
Peso-casado até 80kg: Acelino Popó Freitas x Whinderson Nunes (vitória de Popó)
Super-meio-médio: Iago Freitas x Italo Luan (vitória de Iago Freitas)
Peso-casado até 90kg: Kleber Bambam x Davi Brito (vitória de Bambam)
Peso-casado até 65kg: Biel x Nego do Borel (vitória de Nego do Borel)
Peso-casado até 66kg: Fernanda Lacerda x Zoo (vitória de Fernanda Lacerda, a Mendigata)
Peso-pesado: Tyson Tigre x Leleco Guimarães (empate em decisão dos árbitros)
Peso-casado até 69kg: Luiz Otávio Mesquita x Matheus Martins (vitória de Luiz Otávio Mesquita)
Peso-casado até 66kg: Rômulo Deu Cria x Dynho Alves(vitória de Dynho Alves)
Peso-casado até 65kg: Deborah Albuquerque x Raissa Barbosa (vitória de Raissa Barbosa)
Peso-pesado: Reyphysique e O Pai Solteiro x Rodrigo América e Japa Morfo (vitória de Reyphysique e O Pai Solteiro)