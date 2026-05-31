SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A polícia francesa deteve mais de 400 pessoas após a conquista da Champions League do PSG sobre o Arsenal nos pênaltis por 4 a 3, depois do empate no tempo normal por 1 a 1. Torcedores cometeram atos de violência e os policiais, alguns feridos, foram acionados durante a confusão.

O Ministério do Interior da França informou que 416 pessoas foram presas na madrugada de domingo, incluindo 280 em Paris. Um grupo tentou ainda invadir uma delegacia, mas foi dispersado, ainda segundo os policiais.

Segundo a polícia parisiense, grupos de pessoas cometeram vandalismo contra lojas e carros. Estimasse que mais de 20 mil pessoas compuseram a movimentação para comemorar o título na Champs-Élysées.

O ministro do Interior, Laurent Nunez, disse que sete membros da polícia saíram feridos. O confronto foi marcado ainda por sinalizadores acendidos pela torcida do PSG, ainda que cerca de duas dúzias deles, além de 100 fogos de artifício, tenham sido apreendidos.

Policiais disseram ainda que de 4000 a 5000 pessoas acompanharam a final aos arredores do Parc des Princes, estádio do PSG.

Kai Havertz abriu o placar pelo Arsenal, enquanto Dembélé empatou de pênalti. O duelo foi resolvido nas penalidades: Beraldo marcou o último pelo PSG, assistindo ao compatriota Gabriel Magalhães isolar por cima do gol de Safonov.