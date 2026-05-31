PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - João Fonseca joga neste domingo (31), a partir das 15h15 (de Brasília), contra o norueguês Casper Ruud em busca de uma vaga histórica nas quartas de final de Roland Garros --a ESPN e o Disney+ transmitem. Uma vitória faria dele o primeiro brasileiro a chegar a essa fase desde Gustavo Kuerten, em 2004. No feminino, a paulistana Beatriz Haddad Maia foi semifinalista do torneio em 2023.

O feito de Fonseca seria apenas o segundo de um "teenager" do país a alcançar as quartas de um Grand Slam na história --o primeiro foi Thomaz Koch, em 1963, no US Championships.

Após uma primeira semana de forte calor em Paris, a temperatura máxima prevista para este domingo (31) é de 22 graus.

O adversário não é simples. Ruud, de 27 anos, é o 16º do mundo, duas vezes finalista em Roland Garros --perdeu as decisões para Nadal em 2022 e para Djokovic em 2023-- e o jogador com mais vitórias no saibro no circuito desde 2020, com 146 triunfos. Neste torneio, chegou às oitavas após virar uma partida que parecia perdida na terceira rodada, salvando dois match points contra o americano Tommy Paul.

Os dois nunca se enfrentaram antes.

Nas três rodadas anteriores, Fonseca venceu o francês Luka Pavlovic, virou sobre o croata Dino Prizmic saindo de 0/2 no placar e derrotou Novak Djokovic também após perder os dois primeiros sets --tornando-se o primeiro teenager a bater o sérvio num Grand Slam.

Apenas três jogadores na era aberta (o período do tênis profissional que começou em 1968, quando os Grand Slams passaram a aceitar jogadores profissionais) conseguiram vencer dois jogos de virada saindo de 0/2 num mesmo torneio de Roland Garros.

O vencedor enfrentará quem ganhar o confronto entre o tcheco Jakub Mensik, 27º do mundo, e o russo Andrey Rublev, 13º, que também jogam neste domingo.