SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - São Paulo e Remo se enfrentam neste domingo (31), às 20h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pelo Brasileirão. O meio-campista Marcos Antônio, que é considerado inegociável pela direção, será a principal novidade do Tricolor na última partida antes da parada para a Copa do Mundo.

Marcos Antônio não atua desde o dia 14 de abril, quando sofreu uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita na partida contra o O'Higgins pela Copa Sul-Americana. Ele é considerado como uma das principais peças do elenco do São Paulo, e é uma boa notícia para o técnico Dorival Jr montar o seu meio-campo.

O meio-campista treinou integralmente com o elenco mais de uma vez na semana e pode até começar a partida como titular. O provável time tem: Rafael; Lucas Ramon, Rafael Tolói, Alan Franco e Enzo Diaz; Danielzinho, Marcos Antônio (Pablo Maia) e André Silva; Artur, Calleri e Cauly.

Na mira do Flamengo na última janela de transferências, Marcos Antônio é considerável intocável pela diretoria são-paulina. Com o jogo contra o Remo, Marcos Antônio chega a 12 jogos pelo São Paulo no Brasileirão - o limite de partidas para se transferir para um novo clube é 13.

O São Paulo entende internamente que blindou Marcos Antônio ao renovar seu contrato até 2030 - prazo máximo permitido no Brasil - e conceder valorização salarial ao volante após a forte investida do Flamengo no início da temporada.

O camisa 8 renovou em fevereiro e tem uma multa rescisória perto da casa do bilhão: R$ 900 milhões para o mercado interno e aproximadamente R$ 600 milhões para o externo.

O São Paulo é o 8º colocado do Brasileirão com 25 pontos, já o Remo é o 19º com apenas 15 pontos.