SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Junho de 2024. Lucas Pinheiro manifestou, em entrevista ao UOL, os sonhos que ainda tinha para sua carreira. Havia acabado de retornar de uma aposentadoria precoce, decidido a competir pelo Brasil, país de sua família materna. Não mais pela Noruega, onde nasceu.

A sensação brasileira do esqui alpino compartilhou desejos que não demoraria tanto a realizar:

"Quero trazer o primeiro pódio de Olimpíadas de Inverno para o Brasil, quero escrever essa história."

"Vou poder aparecer nas páginas dos jornais brasileiros e meu vovô Alberto e minha vovó Marcia vão poder celebrar o neto deles."

Maio de 2026. Menos de dois anos depois, recebeu, ao lado da avó Márcia, o prêmio da CBDN de melhor atleta brasileiro de esportes na neve na temporada. O motivo? Deu ao Brasil o primeiro ouro - e também a primeira medalha - da história do país nos Jogos de Inverno, além de dois títulos em etapas da Copa do Mundo. Teve as conquistas noticiadas em mídia nacional. Realizou o sonho de suas vitórias serem assistidas por quem mais ama.

Logo após a premiação, conversou com a reportagem e, emocionado ao se lembrar de seu relato, contou como foi cumprir tão logo com o que havia manifestado dois anos antes.

"Claro que é algo que me deixa muito emocionado. Eu dediquei minha vida inteira por esse esporte, seguindo meus sonhos. E um dos vários sacrifícios foi não ter a presença da minha família. E a única coisa que eu queria dar de volta era o orgulho da minha família me ver na televisão. E agora esse sonho se tornou realidade. Estou muito grato por isso."

Atleta do ano: o reconhecimento ao lado da avó

A temporada de ouro de Lucas Pinheiro encerrou oficialmente com o evento da CBDN na última segunda-feira (25), que lhe concedeu o prêmio de atleta do ano dos esportes na neve.

Com a personalidade da família brasileira, o carismático jovem nascido em Oslo era a estrela da festa. Nome mais comentado da noite - chamado até de "divo" -, foi o último a chegar à cerimônia e recebeu aplausos em diversos momentos, de sua chegada aos replays da conquista do ouro olímpico e os prêmios que a confederação lhe entregou.

Celebrado por seus pares e convidados, chamou a avó para subir ao palco, abraçá-la e compartilhar com ela o orgulho pelas conquistas:

"Estar aqui significa muito para mim. Não só pelos prêmios, mas pelo que representam. Essa jornada começou quando descobri um vídeo do Ronaldinho no YouTube. Desde aquele momento acordei todos os dias querendo seguir meus sonhos.", disse Lucas Pinheiro.

As conquistas pelo Brasil

Lucas Pinheiro regressou ao esqui alpino no fim de 2024, após uma aposentadoria precoce no ano anterior: depois de uma trajetória vencedora competindo pela Noruega, havia encerrado a carreira devido a uma rusga com a associação norueguesa.

Bastou um ano e meio para fazer história pelo Brasil. Em novembro de 2025, foi campeão da etapa de Levi, na Finlândia, da Copa do Mundo de esqui alpino. Foi o primeiro título da história brasileira na competição.

Em fevereiro, alcançou sua maior glória pelo país da mãe: duas excelentes descidas no slalom gigante lhe renderam a medalha de ouro, o primeiro pódio do Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno.

Lucas voltou a se consagrar três semanas depois, ao ser campeão do slalom gigante na etapa de Kranjska Gora, na Eslovênia, da Copa do Mundo, em mais um título inédito para o país.