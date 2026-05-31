SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Conhecido pela boa relação pessoal com os atletas, Fernando Diniz atuou mais uma vez para recuperar um jogador e foi peça importante na volta por cima de André, que marcou duas vezes na vitória do Corinthians sobre o Grêmio após um período de críticas da torcida alvinegra.

Os gols anotados pelo volante, que viraram a partida contra o Grêmio, vieram após um processo de Diniz com André. Segundo apurou o UOL, o técnico teve conversas individuais com o jovem de 19 anos. Na visão do treinador, ele é o jogador de maior potencial do elenco corintiano.

Depois de um começo de ano surpreendente, André engatou uma fase ruim no Corinthians. Tudo começou entre o final de fevereiro e o início de março, quando o Timão recebeu propostas de R$ 151 milhões de Milan e Juventus pelo volante. A negociação com o time de Milão avançou e ficou muito perto de ser sacramentada, mas foi barrada pelo presidente Osmar Stabile.

Após a negociação frustrada, o rendimento do jovem caiu, e as críticas da torcida começaram a surgir. O ponto mais baixo de André foram duas expulsões praticamente seguidas.

No clássico contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, o volante foi expulso aos 36 minutos do primeiro tempo por ter feito um gesto obsceno. O duelo terminou empatado, e André foi desfalque contra o Vitória.

Ao retornar no jogo contra o Vasco, ele foi expulso novamente, dessa vez por entrada forte em Thiago Mendes, na reta final do primeiro tempo. O segundo vermelho rendeu uma suspensão de dois jogos ao volante, que desfalcou o Corinthians nos jogos contra Mirassol e São Paulo.

Diniz seguiu confiando

Após as expulsões, André perdeu confiança da torcida corintiana, mas não do técnico Fernando Diniz. Mesmo sem apresentar o bom rendimento do início do ano, o volante seguiu como titular, com o treinador acreditando em sua recuperação.

Pesou a favor do jovem o fato de ter mantido sua postura séria nos treinamentos, mesmo em meio à queda de rendimento. A atitude do volante, inclusive, já foi elogiada por companheiros de equipe.

A aposta de Diniz em seguir confiando em André rendeu frutos nos dois gols de ontem, que também colocaram fim em um jejum de 11 jogos sem marcar do volante.

Ainda assim, o técnico preferiu pregar paciência com o jogador. Mesmo que tenha reforçado o potencial de André, Diniz admitiu que as oscilações são normais na formação de um atleta de apenas 19 anos.

"No jogo contra o Atlético-MG, o André estava sendo muito criticado, até um pouco antes. Hoje, deve estar sendo enaltecido. É um jovem que vai oscilar, mas o potencial dele é gigante. É um cara capaz de fazer até mais do que isso, mas está se acostumando a ser um jogador desse tamanho, não é algo simples", disse Fernando Diniz.

"O André tem muita energia física, destoante da maioria dos jogadores do Brasil, tem boa técnica e está aprendendo a resolver problemas de uma maneira diferente do que fazia na base. Está encontrando times mais fechados, jogadores que têm condição física parecida. Ele está aprendendo, e dentro dessa evolução, oscilar é a coisa mais normal", completou.