SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF divulgou o áudio do VAR na análise que terminou com expulsão de Gabigol, do Santos, durante jogo contra o Vitória, por gesto obsceno. A equipe santista venceu o duelo válido pela 18ª rodada do Brasileirão por 3 a 1, na Vila Belmiro.

A conversa divulgada pela CBF mostra que o árbitro do VAR, Wagner Reway, identificou o gesto assim que ele aconteceu. Ele, inclusive, chega a gritar para que não seja permitida uma eventual substituição do camisa 9, que ia em direção à linha lateral falar com a comissão técnica do Santos.

Após ir à cabine, o árbitro Rafael Rodrigo Klein optou pela expulsão de Gabigol. Na volta ao gramado, ele é aconselhado por um membro da equipe de arbitragem a não repetir o gesto e, sim, explicar verbalmente que houve um ato obsceno.

Como foi o diálogo

VAR: "Fez gesto, fez gesto. Não troca o Gabigol, não troca o Gabigol. Vou ter que fazer uma possível revisão para cartão vermelho. Fez gesto obsceno pegando nas partes íntimas."

Árbitro: "Tu estás me sugerindo uma revisão? É isso?"

VAR: "Sugiro revisão para cartão vermelho. O jogador Gabriel segurou nas partes íntimas e fez sinal para alguém."

Árbitro: "Ok, já visualizei. Consegue abrir um pouco a câmera?"

VAR: "Não, ela está fechada assim."

Árbitro: "Ok, essa aí mesmo. Ok, é muito claro o gesto dele. Vou voltar com cartão vermelho, ok?"

Membro da arbitragem: "Não precisa repetir o gesto dele. Só fala para ele que foi o gesto."

Expulsão de Gabigol

Gabigol balançou as redes após erro na saída de bola do Vitória. Ele recebeu cruzamento de Miguelito e fez 3 a 0 no placar para o Santos, aos 10 minutos do segundo tempo.

Na comemoração, o atacante foi até o vidro que separa a torcida do campo para comemorar com os santistas e levou amarelo do árbitro Rafael Klein.

Logo após o gol, Luan Peres caiu em campo com um mal-estar. Enquanto o zagueiro era atendido, os jogadores do Vitória reclamaram com o árbitro de um gesto obsceno do camisa 9 do Santos.

Após a partida, o técnico Cuca afirmou que o gesto de Gabigol foi direcionado a um torcedor e que o atleta se desculpou pela expulsão.

Gabigol sabe que errou, pediu desculpas a todos. Era um belo jogo, tinha acabado de fazer o gol e tinha um torcedor que estava xingando insistentemente. Ele desabafou pro torcedor, não pode. É uma lei, uma ordem inversa. Torcedor pode, mas jogador não pode. É normal, não vou discutir se é certo ou errado. Infelizmente ele errou, mas com sorte e sacrifício conseguimos o 3 a 1. Cuca, em entrevista coletiva

A expulsão de Gabigol foi mais uma por gesto obsceno no futebol brasileiro nos últimos meses. Recentemente, Allan e André, do Corinthians, e Jajá, do Remo, levaram vermelho pelo mesmo motivo.