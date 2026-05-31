SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Bragantino foi dominante do início ao fim e venceu o Internacional por 3 a 1, neste domingo (31), no Cicero de Souza Marques, pela 18ª rodada do Brasileirão.
Fernando, Juninho Capixaba e o goleiro Tiago Volpi -este de pênalti- fizeram os gols do time paulista. Aguirre descontou para o Colorado.
O Bragantino se mantém no G5 com o resultado. A equipe vai para a pausa da Copa do Mundo com 29 pontos conquistados e não pode mais ser ultrapassada na rodada.
O Inter entra na pausa muito pressionado. O time gaúcho segue com 21 pontos, é o 14° colocado, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Vasco, que joga contra o Atlético-MG ainda hoje. A diferença para o Z4 é de apenas um ponto atualmente.
As duas equipes voltam a campo pelo Brasileirão somente depois da Copa do Mundo. Na 19ª rodada, o Bragantino vai encarar o Fluminense, no Rio de Janeiro, e o Internacional recebe o Cruzeiro. As datas e horários ainda serão confirmados pela CBF.
Lances importantes e gols
Quase o primeiro do Inter. Alan Patrick recebeu na entrada da área, puxou para a perna direita e chutou da linha da grande área. A bola passou perto do travessão do gol de Tiago Volpi.
Na trave! O Bragantino respondeu com Fernando. O atacante dominou pela esquerda, levou para a direita e bateu colocado. A bola passou pelo goleiro Anthoni, deu um beijo na trave esquerda e saiu.
Fernando abre o placar para o Bragantino: 1 a 0. Pitta foi lançado nas costas da defesa. Anthoni saiu da área e tirou de peixinho. A bola, no entanto, sobrou para Fernando. Sem goleiro, ele mandou de muito longe e viu ela morrer no fundo das redes.
Quase mais um. Em jogada trabalha pela direita, o Bragantino teve um cruzamento na área. Pitta deixou ela passar, e Fernando dominou com espaço para chutar. A batida colocada passou perto do travessão.
Perdeu! Alerrandro fez jogada pela direita e cruzou baixo na área. Sant'Anna furou feio, e a bola sobrou para Carbonero, sozinho, mandar para o gol. O atacante do Inter pegou muito mal e mandou para fora.
Bragantino amplia em golaço de falta: 2 a 0. Juninho Capixaba teve falta para cobrar na intermediária ofensiva. O lateral optou por bater firme, de peito de pé, no canto do goleiro Anthoni. O arqueiro do Inter tentou adivinhar, deu um passo para o lado, escorregou e viu a bola tomar o rumo do seu canto direito alto.
Voltou pressionando. O Bragantino, mesmo em vantagem, voltou do intervalo com bom ritmo ofensivo. Após quatro minutos, o Massa Bruta havia chegado quatro vezes: uma com Pitta, outra com Herrera e, a mais perigosa delas, com Fernando, que parou em Anthoni.
Volpi deixa o dele: 3 a 0. O Bragantino teve um pênalti para cobrar no começo da etapa final após Pitta ser derrubado por Victor Gabriel ao tentar fazer um giro na área. Na cobrança, o goleiro Tiago Volpi foi frio e só deslocou Anthoni para ampliar a vantagem.
Não valeu! O Bragantino chegou a fazer o quarto em um chute forte de Gustavo Marques da entrada da área, mas o tento foi anulado já que Lucas Barbosa, impedido, atrapalhou a visão do goleiro Anthoni.
O Inter descontou com um golaço: 3 a 1. O lateral, que entrou durante o segundo tempo, recebeu pela direita e arriscou de muito longe. A bola tomou o rumo do ângulo esquerdo de Volpi, bateu no travessão e entrou.
FICHA TÉCNICA
BRAGANTINO 3 x 1 INTERNACIONAL
Data e horário: 31 de maio de 2026, às 11h (de Brasília)
Competição: 18ª rodada do Campeonato Brasileiro
Local: Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
Assistentes: Thiago Henrique Farinha (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)
VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)
Gols: Fernando (17'/1°T), Juninho Capixaba (51'/1°T), Tiago Volpi (6'/2°T), Aguirre (32'/2°T)
Cartões amarelos: Gustavo Marques, Juninho Capixaba (RBB), Alerrandro, Borré (INT)
Bragantino: Tiago Volpi; Sant'Anna, Alix, Gustavo Marques e Juninho Capixaba (Vanderlan); Gabriel e Eric Ramires (Gustavo Neves); Herrera (Marcelinho), Lucas Barbosa e Fernando (Eduardo Sasha); Pitta (Ignacio Sosa). Técnico: Vagner Mancini
Internacional: Anthoni; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Matheus Bahia (Allex); Villagra (Aguirre), Bruno Henrique (Paulinho) e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero (Bruno Tabata) e Alerrandro (Borré). Técnico: Paulo Pezzolano