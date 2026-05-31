SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Franca venceu o Pinheiros neste domingo (31) por 83 a 72 no Ginásio Pedrocão, em Franca, e abriu vantagem na final do NBB. A final é decidida em série melhor-de-cinco e quem vencer 3 jogos primeiro se consagra campeão brasileiro.

O norte-americano Sloan foi o cestinha da partida com 23 pontos. O armador do Pinheiros fez um ótimo primeiro tempo e ajudou seu time a ir para o intervalo na frente por 45 a 43.

O Franca dominou a partida a partir do segundo tempo. A equipe da casa começou muito bem o terceiro quarto e conseguiu fazer uma corrida de 8-0, que foi decisiva para a atual tetracampeã passar a ter a partida em suas mãos.

Com as lesões de Edu Santos, Gregate e Pastre, nomes novos apareceram no banco do Pinheiros. O time de Gustavinho sofreu com lesões nas semifinais e, por isso, Farabello entrou de titular e Brayan, Meili e Buffat, pouco utilizados na temporada, começaram o jogo entre os reservas.

MVP do torneio, Georginho conseguiu um duplo-duplo. Mesmo sem ser o cestinha do Franca, o jogador alcançou o feito com 12 pontos e 12 rebotes. Ele saiu faltando 50 segundos para o fim do jogo e foi aplaudido.

O próximo jogo da série é na terça (2), às 20h (horário de Brasília), no Ginásio do Ibirapuera.

O jogo

O Pinheiros começou melhor, dado o bom desempnho de Sloan nos arremessos de três e os contra-ataques eficientes da equipe. Com cinco minutos de jogo, o placar estava 13 a 9 para o time da capital paulista e o jogo foi interrompido após um objeto ser jogado e atingir o técnico Gustavinho. A parada durou pouco e o jogo foi retomado rapidamente.

As tentativas de três ajudaram o Pinheiros e, com 18 pontos em arremesso do perímetro, eles fecharam o primeiro quarto na frente, com 27 a 20 no placar.

O segundo quarto começou com uma corrida de 5 a 0 para o Franca nos primeiros minutos do período e a vantagem do Pinheiros diminuiu para dois pontos. Um arremesso de três de David Jackson, com 7:30 restando para o intervalo, virou para o time da casa em 30 a 29, e Gustavinho pediu tempo. Os dois times então começaram a se revezar na liderança do placar, embora os francanos fossem superiores no período.

No minuto final, Sloan acertou mais uma bola de três e, assim, o Pinheiros foi para o intervalo vencendo por 45 a 43.

No retorno do jogo, o Franca teve um começo parecido com o do segundo quarto e abriu 53 a 45, em três minutos, o que levou Gustavinho a pedir tempo. Melhor na partida, os francanos passaram a ser mais eficientes no perímetro e na defesa e, assim, fecharam o período na frente por 69 a 56 e ganharam o terceiro quarto por 23 a 11.

O último período começou com os francanos melhor e, em cinco minutos, abriram 79 a 62, o que fez Gustavinho parar o jogo. A parada funcionou para o Pinheiros, que em 2:30 diminuiu a vantagem para nove pontos, recolocando a equipe na disputa. Eles venceram o quarto período por 17 a 13, porém, a diferença se manteve até o final do jogo e o Franca abriu 1 a 0 na série.