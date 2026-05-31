SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cidade de Paris mudou sua rotina neste domingo (31) para receber os campeões da Europa. Cerca de 100 mil torcedores coloriram as ruas da capital francesa para o desfile oficial do PSG, que celebrou a conquista do bicampeonato da Champions League após a vitória nos pênaltis diante do Arsenal. A festa teve como ponto alto um palco montado em frente à Torre Eiffel.

Por conta do trânsito caótico na região, a delegação do PSG chegou com cerca de uma hora de atraso ao evento. Os jogadores caminharam até o palco principal sobre um tapete nas cores azul, vermelho e branco, os tons tradicionais do clube. O zagueiro brasileiro e capitão Marquinhos teve a honra de carregar e erguer a taça para o delírio da multidão.

Um dos destaques da campanha vitoriosa, o atacante Ousmane Dembélé mandou um recado direto aos torcedores sobre a ambição do elenco para o futuro: "Vamos voltar no ano que vem para buscar o terceiro", projetou.

Recepção de Macron

No protocolo de comemoração, a delegação do PSG também fez uma parada no Palácio do Eliseu. O grupo foi recebido pelo presidente da França, Emmanuel Macron, que exaltou o "caráter e a maturidade" da equipe. "Vimos uma grande união de um conjunto, sob a liderança de um grande treinador, Luis Enrique", elogiou.

Apesar do clima de euforia, as autoridades francesas precisaram montar um forte esquema de segurança nas ruas. Isso porque as celebrações que começaram logo após o apito final, na noite de ontem, terminaram em caos. O saldo da madrugada de festa e vandalismo em Paris foi de uma morte, mais de 200 feridos e quase 800 pessoas presas pelas forças policiais.