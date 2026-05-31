SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG segue consolidando uma reação no Brasileirão 2026 após uma importante vitória fora de casa. O time mineiro segurou a pressão de jogar no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, e derrotou neste domingo (31) o Vasco por 1 a 0, pela 18ª rodada do torneio nacional. Foi o quarto triunfo do Galo nos últimos cinco jogos da temporada, mantendo um clima mais positivo para a pausa da Copa do Mundo.

O gol da vitória do Atlético-MG foi marcado ainda no primeiro tempo em uma jogada de bola parada. Aos 32 minutos, Vitor Hugo aproveitou cobrança de escanteio da direita, ganhou da defesa vascaína e completou de cabeça sem chances para o goleiro Léo Jardim.

Com a vitória, o Atlético-MG chega a 24 pontos e ocupa provisoriamente a nona colocação da classificação. o Vasco permanece com 20 pontos, ainda na 17ª posição, sob o fantasma do rebaixamento.

Na volta do Brasileirão, a partir de 22 de junho, o Vasco enfrentará o Vitória, no estádio Barradão, em Salvador, enquanto o Atlético-MG vai receber o Bahia, na Arena MRV.

No fim da partida, houve protestos da torcida vascaína com a atual situação no Brasileirão, chamando a equipe de "sem vergonha". O Vasco sofreu a terceira derrota seguida na competição nacional.

LANCES IMPORTANTES

Vasco começa com tudo. Com menos de um minuto, Spinelli aproveitou cruzamento da direita e cabeceou para um milagre de Everson.

Everson de novo! Goleiro do Galo trabalhou novamente e, aos nove minutos, defendeu a finalização de Rojas dentro da área.

Galo acorda. Renan Lodi desceu pela esquerda e cruzou fechado. O goleiro Léo Jardim precisou espalmar depois de a bola tocar no gramado.

Gol do Atlético-MG. Em cobrança de escanteio da direita aos 32 minutos, Vitor Hugo ganhou disputa com a zaga vascaína e completou de cabeça no canto direito de Léo Jardim.

Nova chance. O Atlético-MG desperdiçou um bom contra-ataque. Tomáz Pérez recebeu com liberdade, mas chutou para firme defesa de Léo Jardim.

Vasco assusta. Em jogada ensaiada de falta, Puma Rodríguez finalizou para a defesa providencial de Everson.

Paredão do Galo. Goleiro Everson fez mais um milagre diante de Zuccarello no fim da partida e evitou o empate do Vasco.

VASCO

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Roberto Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes, Adson (Lucas Zuccarello), Rojas (Bruno Lopes) e Nuno Moreira (David); Spinelli. T.: Renato Gaúcho

ATLÉTICO-MG

Everson; Román, Lyanco e Vitor Hugo; Natanael, Tomáz Peres, Victor Hugo (Alexsander), Bernard (Cissé) e Renan Lodi (Kauã Pascini); Cuello e Reinier (Cauã Soares).T.: Eduardo Domínguez.

Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Rafael Traci (SC)Cartões amarelos: Barros (VAS); Román (ATL)

Cartões vermelhos:Gols: Vitor Hugo, aos 32'/1°T (ATL)