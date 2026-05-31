(UOL/FOLHAPRESS) - Com brasileiros no comando da arbitragem, a seleção alemã venceu a Finlândia por 4 a 0 neste domingo (31), em confronto válido por amistoso pré-Copa do Mundo de 2026. A partida foi disputada na Mewa Arena, em Mainz, na Alemanha.
Deniz Undav, do Stuttgart, marcou dois dos gols da vitória, além dos tentos anotados por Florian Wirtz, do Liverpool, e da jovem promessa Musiala, do Bayern de Munique. A Alemanha enfrenta um dos anfitriões da Copa do Mundo, os EUA, no próximo sábado (06), às 15h30 (Brasília).
Matheus Candançan foi o árbitro do confronto deste domingo, ao lado de Victor do Santos e Alex Ang Ribeiro. A partida contou com nenhum cartão amarelo ou vermelho dados pelo brasileiro. O VAR ficou aos comandos de Rodrigo D'Alonso Ferreira.
PRIMEIRO TEMPO
Undav passou muito perto de abrir o placar. O atacante finalizou de dentro da pequena área da Finlândia, a bola desviou na defesa e saiu por cima do gol.
Depois ele conseguiu balançar as redes! Undav cabeceou em belo cruzamento de Kimmich e colocou a bola no fundo do gol, aos 33 minutos.
SEGUNDO TEMPO
Logo aos 2 minutos, Wirtz ampliou! A Finlândia saiu errado e entregou a jogada para Undav, que deixou com o atacante do Liverpool para apenas finalizar e anotar o segundo da Alemanha.
Mais um da Alemanha! Karl fez bela jogada e deixou Undav livre cara a cara com o gol, para apenas converter o terceiro dos alemães, aos 11 minutos.
Musiala não podia sair do jogo sem deixar o dele! O camisa 10 da Alemanha recebeu dentro da grande área e chutou forte contra Hradecky, sem chance para o goleiro, aos 17 minutos.
Walta ficou perto de diminuir. O meia da Finlândia cobrou falta, a bola desviou na barreira e passou perto do gol de Baumann.
Beier quase marcou o quinto da Alemanha. Após bela jogada de Sané, a bola sobrou com o camisa 14, que finalizou duas vezes, mas foi parado pela defesa finlandesa em cima da linha.
ALEMANHA
Baumann; Kimmich, Tah, Schlotterbeck e Brown; Nmecha (Amiri), Pavlovic e Musiala; Karl (Sané), Wirtz (Woltemade) e Undav (Beier). T.: Nagelsmann
FINLÂNDIA
Hradecky; Alho (Samuli Miettinen), Koski e Miettinen; Mahuta (Skytta), Suhonen, Markhiyev; Walta (Tenho) e Robin Lod (Antman); Keskinen (Hakans) e Kallman (Pohjanpalo). T.: Jacob Friis
Local: Mewa Arena - Mainz, Alemanha
Árbitro: Matheus Delgado Candançan (BRA)
Assistentes: Victor do Santos (BRA) e Alex Ang Ribeiro (BRA)
VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (BRA)
Gols: Undav, aos 33'/1ºT, Wirtz, aos 2'/2ºT, Undav, aos 11'/2ºT, Musiala, aos 17'/2ºT