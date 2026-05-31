SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu a Chapecoense por 1 a 0, na tarde deste domingo (31), no Allianz Parque, pela 18ª rodada do Brasileirão.
Paulinho foi o herói do dia. O camisa 10 entrou em campo aos onze do 2º tempo e marcou o gol da vitória ? essa foi sua partida de maior minutagem desde que retornou da segunda cirurgia na perna direita.
A Chapecoense chegou a empatar o jogo aos 49 minutos do 2º tempo com Ítalo, mas a arbitragem anulou o gol após análise do árbitro de vídeo por falta de ataque.
Minutos depois, o VAR chamou o árbitro Felipe Fernandes Lima para analisar um possível pênalti para a Chapecoense ? e ele marcou. Bolasie foi para a cobrança e chutou no travessão.
O Alviverde entrou em campo com onze desfalques, e ainda precisou superar uma expulsão precoce de Allan. A cria da Academia levou um cartão vermelho direto ainda na reta final do 1º tempo por uma entrada dura no tornozelo de Giovanni Augusto.
Com o resultado, o Alviverde foi a 41 pontos no topo da tabela do Brasileirão e conseguiu manter a vantagem de sete pontos para o vice-líder Flamengo (que tem um jogo a menos, que será realizado após a Copa).
LANCES IMPORTANTES
Luighi perde chance cara a cara com o goleiro. Logo aos 5 minutos do 1º tempo, Khellven acionou Allan pelo corredor direito, e o meia achou bola enfiada para Luighi dentro da área. O atacante ficou cara a cara com Anderson, mas finalizou em cima do goleiro.
Allan faz grande jogada individual, mas para no goleiro Anderson. Aos 34 minutos do 1º tempo, Allan arrancou do campo de defesa, sofreu falta, e não desistiu do lance. Ele invadiu a área, finalizou rasteiro e Anderson fez nova boa defesa.
Allan leva cartão vermelho direto. Aos 42, Allan disputou bola com Giovanni Augusto, chegou atrasado e só acertou o tornozelo do meia. O árbitro Felipe Fernandes de Lima expulsou o jogador, e o VAR não interviu.
Paulinho abre o placar para o Palmeiras. Aos 19 minutos do 2º tempo, Felipe Anderson achou bola enfiada para Paulinho, o camisa 10 dominou já colocando na frente da marcação e finalizou cruzado rasteiro na saída de Anderson. 1 a 0.
Chape empata o jogo no fim, mas gol é anulado após análise do VAR por falta de ataque. Aos 49 minutos do 2º tempo, Jean Carlos cruzou bola na área, Bolasie disputou com Bruno Fuchs, e a zaga do Palmeiras cortou parcialmente. Aos 49A bola voltou para dentro da área, e sobrou para Ítalo. O atacante finalizou forte e venceu Marcelo Lomba.
Bolasie desperdiça pênalti, e Palmeiras vence o jogo. No último lance do jogo, a Chape teve a chance de empatar em cobrança de pênalti de Bolasie, mas o congolês chutou no travessão.
PALMEIRAS
Marcelo Lomba; Khellven, Murilo, Bruno Fuchs e Arthur (Jefté); Luis Pacheco (Riquelme Fillipi), Lucas Evangelista (Larson) e Marlon Freitas; Allan, Felipe Anderson (Benedetti) e Luighi (Paulinho). T.: João Martins.
CHAPECOENSE
Anderson; Everton (Rubens), Bruno Leonardo (Vinicius), João Paulo e Bruno Pacheco; Camilo, Cavalheira e Giovanni Augusto (Jean Carlos); Marcinho (Ítalo), Ênio (Neto Pessoa) e Bolasie. T.: Celso Rodrigues.
Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)
VAR: Antônio Magno Lima Cordeiro (CE)Cartões amarelos: Luis Pacheco (PAL); Ítalo (CHA)
Cartão vermelho: Allan (PA)Gols: Paulinho, aos 19 minutos do 2º tempo (PAL)