SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A vitória do Palmeiras contra a Chapecoense foi o último jogo do Verdão antes da pausa para a Copa do Mundo. Enquanto a maioria do elenco entrará num período de férias, Vitor Roque seguirá realizando tratamento no tornozelo esquerdo.

O Palmeiras divulgou que o camisa 9 vai continuar o tratamento na Academia de Futebol. Já os outros jogadores se reapresentarão apenas no dia 21 de junho. Na reta final das férias, o elenco terá de cumprir atividades remotas passadas pelo Núcelo de Saúde e Performance.

Vitor Roque está lesionado desde 23 de abril, quando levou uma entrada forte no jogo contra o Jacuipense, pela Copa do Brasil. O Tigrinho sofreu uma sindesmose no tornozelo esquerdo e teve que passar por cirurgia.

Além do atacante, os jogadores do Palmeiras que forem à Copa do Mundo também não terão férias. Até agora, Arias (Colômbia), Emiliano Martínez, Piquerez (Uruguai) e Flaco López (Argentina) foram convocados.

Ainda há a expectativa de Gómez, Sosa e Mauricio serem chamados pelo Paraguai. O Mundial começa no dia 11 de junho e vai até 19 de julho.