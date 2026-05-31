SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O gol de Vini Jr. aos 59 segundos contra o Panamá, neste domingo (31), no Maracanã, é marcante, mas ainda ficou longe do recorde da seleção brasileira.

Até hoje, o gol mais rápido feita por um jogador com a camisa do Brasil foi de Diego Souza, então no Sport de Recife. Em 2017, o meia abriu o placar aos 10 segundos no amistoso contra a Austrália, em Melbourne, depois de receber um passe de Giuliano, que assim como Casemiro fez neste domingo contra o Panamá, havia interceptado a bola na intermediária.

O primeiro gol nos 4 a 0 sobre os australianos bateu, na ocasião, a marca que pertencia ao atacante Neymar. Na Olimpíada do Rio-2016, o jogador, que hoje está no Santos e se recuperando de lesão com a seleção brasileira, fez um gol aos 16 segundos contra Honduras.

Em jogo oficial pela seleção principal o recorde ainda pertence a Willian, que aos 35 segundos fez o gol nos 3 a 1 sobre a Venezuela, em 2015, pelas Eliminatórias da Copa, no Castelão, em Fortaleza (CE).