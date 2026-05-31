RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - João Fonseca está nas quartas de final de Roland Garros. Sob olhares do tricampeão Guga, o jovem brasileiro venceu o norueguês Casper Ruud, número 16 do ranking mundial, na tarde deste domingo (31) (31), e deu mais um passo no saibro francês. É a primeira vez que ele chega nesta fase em um Grand Slam.

A vitória por 3 sets a 1 foi com parciais de 7/5, 7(10)/6(8), 5/7 e 6/4, em jogo com quase 4 horas de duração.

João, agora, enfrenta Jakub Mensik, da República Tcheca, atual número 27 do mundo. Ele bateu o russo Andrey Rublev, número 13, por 3 sets a 2.

GUGA NA ARQUIBANCADA

Gustavo Kuerten, o Guga, marcou presença na quadra central e acompanhou de perto o duelo entre Fonseca e Ruud.

Guga é tricampeão de Roland Garros, tendo levantado o título em 1997, 2000 e 2001.

ENTRE AS MELHORES CAMPANHAS

Fonseca igualou Thomaz Koch,, considerado uma das lendas do tênis brasileiro, e Lelé Fernandes. Ambos alcançaram as quartas de final de Roland Garros, o primeiro em 1968, e o segundo em 1961.

O jovem brasileiro fica ainda a um passo de igualar a segunda melhor campanha brasileira no torneio masculino. Fernando Meligeni, o Fininho, chegou à semifinal de Roland Garros em 1999. Acima dessa campanha estão os três títulos de Guga.

Na chave de simples no feminino, Maria Esther Bueno foi vice em 1965 e Beatriz Haddad Maia foi semifinalista na edição de 2023.

DUELO APÓS 'MARATONAS'

João Fonseca e Casper Ruud chegaram às oitavas de final após batalhas na terceira rodada. O brasileiro virou para cima de Novak Djokovic após estar perdendo por 2 sets a 0 e garantiu o triunfo por 3 a 2 em jogo de 4h53. O norueguês também saiu de um 0-2 para um 3-2 contra o norte-americano Tommy Paul em jogo de 4h43.

CAMPEÃO INÉDITO

Essa edição de Roland Garros terá como campeão um tenista que nunca levantou um troféu de um Grand Slam anteriormente.

Pela primeira vez desde 1968, nenhum ex-campeão de Grand Slam jogou as oitavas de final da chave masculina de simples em um Major. Maior vencedor da história do tênis masculino, Djokovic foi o último a ficar vivo, mas foi derrotado por João Fonseca na terceira rodada

Carlos Alcaraz não participou do torneio devido a uma lesão no punho direito. O italiano Jannik Sinner, atual melhor do mundo, foi eliminado na segunda rodada em duelo contra o argentino Juan Manuel Cerundolo ? o jogo ficou marcado pelo mal-estar de Sinner.

Campeão do US Open 2021 e número 8 do mundo, Daniil Medvedev caiu na primeira rodada para o australiano Adam Walton. Campeão do Australian Open de 2014, Roland Garros de 2015 e US Open de 2016, o suíço Stan Wawrinka foi outro a dar adeus ainda na primeira rodada, após ser derrotado pelo holandês Jesper De Jong.

COMO FOI O JOGO

Primeiro set

João começou sacando, mas o primeiro ponto foi de Ruud. O brasileiro empatou e, logo depois, tentou trocar mais a bola para sentir o jogo. E fechou o primeiro game. O norueguês, porém, não deu chances e confirmou o serviço sem dificuldade logo depois.

Ruud tentou evitar que João entrasse na quadra, o empurrando para o fundo, mas o brasileiro buscou variações. No quarto game, teve dois break points, salvos por Ruud. Após a vantagem passar de mãos, o norueguês fechou.

João abriu 3 a 2 após um saque de 207km/h que chegou a bater no boleiro atrás da quadra. Antes de ir para o banco, o brasileiro conferiu se estava tudo bem com o menino.

Fonseca e Ruud confirmaram saques posteriormente e o duelo se manteve parelho. No nono game, porém, Fonseca cometeu falhas e viu Ruud ter a chance de quebrar, mas o brasileiro reagiu e confirmou o serviço.

No 12º game, João, com um bonito pontos, conseguiu ter o set point, mas Ruud, adotando a estratégia de empurrar o brasileiro, conseguiu evitar o primeiro, mas o jovem conseguiu quebrar o serviço e fechar o set.

Segundo set

João confirmou o serviço no primeiro game e, com uma bonita passada, conseguiu quebrar logo no primeiro serviço de Ruud no segundo set. Assim, o brasileiro ganhou quatro sets consecutivos.

O norueguês se mostrou desconfortável em alguns momentos da partida. Após sofrer a quebra, Ruud tentou ser mais agressivo e conseguiu responder na mesma moeda, quebrando João no terceiro game. Depois, confirmou o saque e empatou em 2 a 2.

Ruud teve dois break points no sétimo game, mas Fonseca salvou e, com uma batida forte, chegou a 4 a 3. O norueguês, que não tinha ace na partida até então, conseguiu quatro e fechou o 10ª game, empatando em 5 a 5.

O brasileiro teve um pouco mais de trabalho nos games de serviço. No 11º, teve chance de fechar, mas falhou na tomada de decisão e viu Ruud crecer. A vantagem trocou de mão e o 40-40 apareceu no placar em seis oportunidades. Após muita luta, João chegou ao 6 a 5 no set.

O cenário se repetiu no game seguinte, e após idas e vindas, Ruud fechou, mandando o segundo set para o tie break.

O último trecho do set também teve polêmica, com a arbitragem de linha dando bola fora em duas bolas boas de João. Em uma o ponto foi dado porque a arbitragem central considerou que não houve interferência no movimento de Ruud, no outro o ponto voltou ? e João alertou que era a segunda vez. Em um tie break de 15 minutos, o brasileiro fechou em 10 a 8.

Terceiro set

No terceiro game, quando estava 1 a 1, Ruud liderava por 30-15 quando João bateu na bola, ela tocou na fita e encobriu o norueguês. Apesar disso, o número 16 do mundo confirmou o serviço e fez 2 a 1.

O duelo manteve o ritmo forte visto nos sets anteriores, e com ambos confirmando o serviço. Ruud buscou acelerar mais as bolas para dar dificuldade a João, e acertou bons saques. O brasileiro demonstrava bom repertório em algumas trocas, mas cometeu falhas no 12º game e o adversário venceu o primeiro set no jogo.

Quarto set

João começou o quarto set quebrando o saque de Ruud e confirmando o serviço logo depois, construindo vantagem de 2 games a 0. O brasileiro teve a chance de quebrar novamente, mas o norueguês reagiu e fechou.

Fonseca confirmou o serviço e, no game seguinte, quando estava 15-0 para Ruud, fez um ponto em que correu a quadra toda e levantou a torcida. João voltou a quebrar e abriu 4 a 1, e sacou para o 5 a 1.

Ruud fechou um game, mas João sacou para o jogo e confirmou.